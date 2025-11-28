Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцени

Коротко:
- Чому розсердилася актриса
- Що вона сказала глядачами
Мережею розлетілося шикарне відео, як актриса Ольга Комановська зробила зауваження глядачам, не виходячи з образу.
Як написала сама акторка на своїй сторінці в Instagram, смішний епізод трапився під час вистави "Гуцулка Ксеня".
"Тут я практично була в розпалі з партнером, а вони почали ходити, і мене, і мого партнера це обурило. Я, так би мовити, образом персонажа, який сам по собі доволі смішний ("пафосна акторка погорілого театру"), зробила зауваження в зал. Моя Зюзя не витримала біди", - каже акторка.
Вона дійсно звернулася в зал до глядачів в образі, що викликало захват з боку глядачів у залі. Було чути, як глядачі щиро реготали, поки акторка "виховувала" тих, хто запізнився.
Про персону: Ольга Комановська
Качмарик-Комановська Ольга Ярославівна (народилася 13 липня 1981 року) - українська театральна і кіноактриса, Народна артистка України (2025).
Навчалася у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі (2002 р.), куди вступила після попереднього прослуховування художньою радою Івано-Франківського театру та за їхньою рекомендацією. З 2002 року працює артисткою Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.
