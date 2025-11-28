Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцени

Ольга Комановська, не виходячи з образу, приструнила запізнілих глядачів.

https://glavred.net/stars/smeshnoe-video-aktrisa-ivano-frankovskogo-teatra-sdelala-zamechanie-pryamo-so-sceny-10719602.html Посилання скопійоване

Актриса театру зробила зауваження глядачам / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Чому розсердилася актриса

Що вона сказала глядачами

Мережею розлетілося шикарне відео, як актриса Ольга Комановська зробила зауваження глядачам, не виходячи з образу.

Як написала сама акторка на своїй сторінці в Instagram, смішний епізод трапився під час вистави "Гуцулка Ксеня".

відео дня

"Тут я практично була в розпалі з партнером, а вони почали ходити, і мене, і мого партнера це обурило. Я, так би мовити, образом персонажа, який сам по собі доволі смішний ("пафосна акторка погорілого театру"), зробила зауваження в зал. Моя Зюзя не витримала біди", - каже акторка.

Вона дійсно звернулася в зал до глядачів в образі, що викликало захват з боку глядачів у залі. Було чути, як глядачі щиро реготали, поки акторка "виховувала" тих, хто запізнився.

Ольга Комановська в ролі гуцулки Ксені / Скриншот відео

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що з українською співачкою Іриною Федишин сталася неприємна ситуація на кордоні.

Раніше також Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити в США і намагається будувати там кар'єру, поділилася своїми думками про самотність.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ольга Комановська Качмарик-Комановська Ольга Ярославівна (народилася 13 липня 1981 року) - українська театральна і кіноактриса, Народна артистка України (2025). Навчалася у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі (2002 р.), куди вступила після попереднього прослуховування художньою радою Івано-Франківського театру та за їхньою рекомендацією. З 2002 року працює артисткою Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред