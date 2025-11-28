Без світла сидітимуть одразу кілька областей: нові графіки на 29 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.

Графіки вимкнення світла на 29 листопада

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго ввело графіки відключення світла

В Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 29 листопада. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 2,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - ідеться в повідомленні.

