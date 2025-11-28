Ірину Федишин обшукали на українському кордоні - співачка назвала причину

Співачка Ірина Федишин потрапила на пильний огляд прикордонників.

https://glavred.net/stars/irinu-fedishin-obyskali-na-ukrainskoy-granice-pevica-nazvala-prichinu-10719578.html Посилання скопійоване

Ірину Федишин обшукували на кордоні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

Ви дізнаєтесь:

Ірину Федишин обшукали на українському кордоні

Що там трапилось

З українською співачкою Іриною Федишин сталася неприємна ситуація на кордоні. Артистка розповіла у Instagram, що через сувеніри для благодійних зборів на ЗСУ їй довелося пройти детальний обшук прикордонників.

Федишин уже не вперше проводить великі концертні тури за кордоном, під час яких збирає гроші для Збройних Сил України. Цього разу вона зі своїм чоловіком Віталієм Човником їхала до Варшави, щоб вилетіти до США. Щоб мотивувати прихильників активніше донатити для ЗСУ, команда артистки взяла з собою багато сувенірів, частина яких була передана із зони бойових дій. Віталій розповів, що всі гільзи були розрізані та закріплені на дереві, аби не становити загрози оточуючим.

відео дня

Ірина Федишин - тур в США / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Попри ці заходи безпеки, українські прикордонники направили транспортні засоби команди на детальний огляд, а також обшукали і самих артистів.

"Відправили наші 2 буси на яму. Ще такого детального огляду не проходила ніколи. Навіть взуття заставили зняти", — поділилась співачка.

Згодом Віталій Човник повідомив, що прикордонники не дозволили вивезти більшість благодійних лотів, хоч усі документи були оформлені правильно — їх довелося залишити просто на кордоні.

Ірина Федишин - чоловік / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Українські прикордонники вилучили у нас частину лотів. Поляки, до речі, претензій до лотів не мали, просто провели детальний огляд усіх речей. Але вже як є. Головне, що встигли і вже вилітаємо", — підсумувала пригоду Федишин.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український виконавець SadSvit прийняв рішення повернутися з Польщі, де проживав останнім часом, в Україну. 21-річний співак планує відновити концертну діяльність на батьківщині та пояснив мотивацію свого рішення

Також учасниця "Холостяка-14" Надія Авраменко в інтерв'ю розкрила, чому дівчата більше не хочуть боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. З початку 14 сезону "Холостяка" проєкт за власним бажанням покинули вже чотири учасниці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред