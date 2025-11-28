Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

Коротко:
- Протягом року ціни на основні види м'яса зросли від 16,2% до 74,3%
- Це відбулося через скорочення пропозиції і зростання попиту
- Перед новорічними святами яловичина, свинина і курятина знову подорожчають
Традиційне відчутне зростання цін на основні види м'яса - яловичину, свинину і курятину – розпочнеться перед новорічними святами. Про це заявила провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець в коментарі Главреду.
За її словами, подорожчання будь-якого виду м'яса автоматично призводить до підвищення цін на інші види.
Так, протягом поточного року в продуктових супермаркетах роздрібні ціни на основні види м'яса - яловичина, свинина і курятина - зросли від 16,2% до 74,3%.
"Крім цього, подорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції і зростання попиту. Зокрема, скорочення пропозиції яловичини і свинини та їх подорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають", - йдеться у повідомленні.
Експертка також назвала фактори, які обумовлюють подорожчання яловичини і свинини.
"Спричинене збройною агресією РФ проти України скорочення поголів'я великої рогатої худоби і свиней, спалахи африканської чуми свиней і економічні труднощі - зростання витрат на корми, енергоносії і логістику - обумовлюють подорожчання яловичини і свинини. Поряд з цим, зростання виробничих витрат - цін на корми, паливо та енергоресурси - стимулює виробників курятини також підвищувати ціни", - додала вона.
Копитець зазначає, що традиційно відчутне зростання цін на основні види м'яса - яловичину, свинину і курятину - спостерігається перед великодніми та новорічними святами.
"Перед Різдвом і Новим роком на основні види м'яса - яловичину, свинину, курятину - можливе підвищення роздрібних цін до 9%", - підсумувала науковий співробітник.
Що може подешевшати до Нового року
В Асоціації виробників молока заявляли, що вершкове масло в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%.
Експерти вважають, що така тендеція збережеться до першої половини 2026 року.
Водночас, основною причиною здешевлення молочних продуктів є зниження вартості продукції на європейському ринку.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині цього сезону зафіксували найнижчі за останні чотири роки ціни на овочі. Особливо подешевшав традиційний борщовий набір - цибуля, морква, картопля, буряк та капуста.
Водночас, ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків. Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті.
Крім того, у листопаді поточного року на українському ринку ціни на картоплю знизились приблизно на 14%. Зараз цей овоч коштує приблизно 16-18 гривень за кілограм.
Про джерело: Інститут аграрної економіки
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це науково-дослідна установа, яка займається дослідженнями в галузі економіки сільського господарства, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.
Підпорядковується Національній академії аграрних наук України (НААН).
