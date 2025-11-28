Визнання окупованих територій російськими залишається частиною стратегії Білого дому.

Трамп хоче визнати окуповані території російськими / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Білий дім

Коротко:

Трамп готовий визнати Крим та інші окуповані території України російськими

З такою пропозицією до Москви приїдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер

Київ не будуть змушувати визнавати контроль Росії над територіями

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати частиною країни-агресора Росії Крим та інші окуповані території України, щоб схилити Кремль до підписання угоди про припинення війни. З такою пропозицією Трамп відправляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це пише The Telegraph.

"Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають", – заявив поінформований співрозмовник.

Видання додає, що напередодні Володимир Путін у публічній заяві теж згадував, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, Донецької та Луганської областей російською територією буде одним із ключових питань на переговорах щодо миру.

Також зазначається, що початкова версія "мирного плану" із 28 пунктів, сформульованого Віткоффом після обговорень з російськими чиновниками, містила пункт про "фактичне" визнання Америкою російського суверенітету над Кримом та двома регіонами Донбасу.

Варто підкреслити, що хоча на переговорах між українськими та американськими посадовцями в Женеві вдалося скорегувати цей документ, зробивши його менш вигідним для Москви, численні джерела The Telegraph припускають, що визнання окупованих територій російськими залишається частиною стратегії Білого дому.

Однак, видання пише, що Київ не будуть змушувати визнавати контроль Росії над окупованими територіями.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко заявив, що деякі пункти "мирного плану" Дональда Трампа можуть бути небезпечними та призвести до нових ризиків у майбутньому.

"Який пункт не візьми, це вимога, прописана в Росії, і з цим чомусь погодилася американська адміністрація. Це типовий варіант примусу жертви до миру і запрошення агресора до нового витка агресії через певний період часу", - наголосив він.

Закінчення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодився працювати над так званим американським планом закінчення війни. Він заявив, що так званий "американський план щодо України", який з’явився у ЗМІ, не є завершеним проєктом угоди, а лише набором питань для подальшого обговорення.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час саміту ОДКБ 27 листопада заявив, що його країна підтримує зусилля РФ "у реагуванні на пропозицію США щодо миру в Україні".

Володимир Зеленський говорив, що після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США.

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

