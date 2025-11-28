'Ідея Трампа': Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

Під час візиту угорського прем'єра, кремлівський диктатор заговорив про саміт в Будапешті.

Путін розповів, що чекає на прямі переговори з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Путін:

Після переговорів США і РФ можна провести саміт в Будапешті

Саме Трамп запропонував провести саміт в Угорщині

Сьогодні, 28 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до країни-агресорки Росії для переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Путін не зміг стриматись і таки зачепив тему мирних переговорів, пишуть російські ЗМІ. Зокрема він вважає, що перемовини між РФ і США можуть "призвести до саміту в Будапешті".

Наскільки Росія готова до проведення саміту

Кремлівський диктатор допустив проведення саміту з американською стороною в Будапешті. Він переконує, що саме президент США Дональд Трамп хотів з ним зустрітися там.

"Він (Трамп - Главред) одразу сказав: у нас добрі стосунки з Угорщиною, у тебе з Віктором добрі стосунки, у мене, пропоную цей варіант", - наголосив диктатор.

Водночас угорський прем'єр заявив, що його країна готова прийняти саміт і зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. Орбан також висловив сподівання, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату.

Чому саміт в Будапешті досі не відбувся

Главред писав, що за даними іноземних ЗМІ, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, була скасована через "жорсткі вимоги" Кремля щодо України.

Рішення про скасування двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Позиція Москви виявилася надто жорсткою, що не влаштувало американську сторону.

Проведення саміту в Будапешті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка була запланована в Будапешті, не відбулася. Планування саміту раптово призупинили.

Через деякий час угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що лідери США та Росії таки зустрінуться у Будапешті. Саміт був і є на порядку денному, однак дещо затримується.

Згодом в РФ заявили, що РФ готова до проведення російсько-американського саміту в Будапешті. Однак процес наразі перебуває лише на стадії попередніх контактів.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

