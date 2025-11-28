Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

Анна Косик
28 листопада 2025, 14:42
470
Під час візиту угорського прем'єра, кремлівський диктатор заговорив про саміт в Будапешті.
'Ідея Трампа': Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт
Путін розповів, що чекає на прямі переговори з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Путін:

  • Після переговорів США і РФ можна провести саміт в Будапешті
  • Саме Трамп запропонував провести саміт в Угорщині

Сьогодні, 28 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до країни-агресорки Росії для переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Путін не зміг стриматись і таки зачепив тему мирних переговорів, пишуть російські ЗМІ. Зокрема він вважає, що перемовини між РФ і США можуть "призвести до саміту в Будапешті".

відео дня

Наскільки Росія готова до проведення саміту

Кремлівський диктатор допустив проведення саміту з американською стороною в Будапешті. Він переконує, що саме президент США Дональд Трамп хотів з ним зустрітися там.

"Він (Трамп - Главред) одразу сказав: у нас добрі стосунки з Угорщиною, у тебе з Віктором добрі стосунки, у мене, пропоную цей варіант", - наголосив диктатор.

Водночас угорський прем'єр заявив, що його країна готова прийняти саміт і зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. Орбан також висловив сподівання, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату.

Чому саміт в Будапешті досі не відбувся

Главред писав, що за даними іноземних ЗМІ, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, була скасована через "жорсткі вимоги" Кремля щодо України.

Рішення про скасування двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Позиція Москви виявилася надто жорсткою, що не влаштувало американську сторону.

Проведення саміту в Будапешті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка була запланована в Будапешті, не відбулася. Планування саміту раптово призупинили.

Через деякий час угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що лідери США та Росії таки зустрінуться у Будапешті. Саміт був і є на порядку денному, однак дещо затримується.
Згодом в РФ заявили, що РФ готова до проведення російсько-американського саміту в Будапешті. Однак процес наразі перебуває лише на стадії попередніх контактів.

Інші новини:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Путіна і Трампа Віктор Орбан Переговори Трампа і Путіна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

15:55Синоптик
"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

15:35Інтерв'ю
Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь Русі

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь Русі

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удача

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удача

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Останні новини

16:40

Путін хоче воювати і не готовий до припинення вогню

16:20

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки: кого стосується

16:03

Топ-7 цікавих відтінків манікюру, які будуть у тренді цієї зими

15:59

Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

15:55

Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
15:53

Українці отримають по два мільйони допомоги: прем'єр озвучила остаточні умови

15:53

Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцениВідео

15:35

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

15:27

Якби не Україна, танки РФ були б у Польщі: Каспаров розкритикував США і НАТОВідео

Реклама
14:48

Як вивести цвіль на стінах: простий, але дієвий спосіб

14:44

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:42

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

14:13

У жодному разі не можна виносити сміття цього дня: прикмети на свято 29 листопада

14:08

Ірину Федишин обшукали на українському кордоні - співачка назвала причину

13:59

Чи стрибне долар вище 43 гривень: експерт попередив про зміну курсу у грудні

13:51

Як зберігати розрізане авокадо, щоб воно не темніло: простий спосіб

13:33

"Життя поставлено на паузу": Настя Каменських розповіла про самотність

13:26

Для України кошти блокують: в ЄС починають підозрювати одну країну в обмані

13:11

Офіс і дедлайни: як вибрати сумку, яка витримає цей ритм новини компанії

13:00

"Батько на Покровському напрямку": 21-річний співак повертається в Україну

Реклама
12:54

Від випробувань у серпні до тріумфу в жовтні: розклад Таро на 2026 рік для ОвнівВідео

12:07

Жахливі наслідки для РФ: Україна вдарила по важливих для армії Путіна цілях

11:50

"На що він здатен": дружина скандального Білоуса розповіла про його коханку

11:50

Гороскоп Таро на сьогодні 29 листопада: Овнам - нові можливості, Водоліям - відкритися

11:50

"Покинь Тараса": учасниця "Холостяка" розкрила, чому дівчата йдуть від Цимбалюка

11:46

РФ і США готуються до переговорів у Москві: Пєсков підтвердив передачу мирного плану

11:31

Що робити, якщо збився пух в куртці: найдієвіщий метод

11:17

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"Відео

11:08

Розкішна Селін Діон зробила рідкісний коментар про своє здоров'я

11:02

Буря в 6 балів "трусить" країну: коли закінчиться геомагнітний шторм

10:57

Коштує копійки: аптечний засіб оживить усі пожовклі та засохлі квітиВідео

10:55

Новий Originals Київстар ТБ: документальна стрічка "Останній Прометей Донбасу"

10:47

Рок-музикант, ведуча новин і екс-Холостяк: розкрито імена нових зіркових учасників благодійних "Танців з зірками"

10:28

Сили оборони повернули контроль і розгромили ворога біля важливого міста

10:27

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

10:25

Відомий російський артист пішов в армію РФ - де він служитиме

10:05

Ворог атакував Україну з неба: десятки дронів запустили з трьох напрямків

09:44

Мирний план США може стати "ударом" для Європи: ЗМІ пояснили в чому проблема

09:34

"Це був жах": Ользі Сумській терміново робили операцію

09:33

"Кишка тонка": Орєшкін пояснив, чому мир обернеться катастрофою для ПутінаВідео

Реклама
08:47

Дальність 1000 км: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ

08:41

У керівника Офісу президента Єрмака проводять обшуки - НАБУ

08:29

Будапешт-2: як США готують нову капітуляцію УкраїниПогляд

07:54

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

07:49

Лідери ЄС не знали про мирний план Трампа до його витоку в пресу - NYT

07:30

Як зустріти Новий рік-2026, щоб привернути удачу: заборони, які не можна порушувати

07:23

Російські співачки-путіністки публічно посварились через гроші

07:00

Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

06:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Козерогам - обман, Водоліям - новина, Рибам - пауза

06:10

Перед яким вибором стоїть ЗеленськийПогляд

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти