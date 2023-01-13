"Ми за півкроку до рішення": вже 5 країн готові передати Україні танки Leopard - Кулеба

Метою України є створення цілої танкової бригади з Leopard.

Україна зовсім скоро може вирішити питання передачі танків / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Україна зовсім скоро зможе повністю розв'язати питання надання танків. Ми вже "за півкроку до цього". Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з журналістом Вадимом Карп'янком.

"Ми зараз за півкроку до вирішення теми танків. Французи завдали "першого удару" по цій стіні з легкого колісного танка. Французи зробили перший крок, потім поляки", - сказав Кулеба.

Він звернув увагу на те, що саме Польща "спонукала інші країни подумати про передачу танків Leopard".

"Це ще важливіше, ніж Leopard. Обіцянка Leopard це другий потужний крок, який спонукав інші країни говорити, що теж готові це зробити.... Тут британці виходять і кажуть, що зроблять цей крок. Я поки нічого зайвого не буду говорити, але думаю, що все буде добре", - пояснив Кулеба.

Поки невідомо, чи буде Німеччина передавати Україні танки безпосередньо або просто дозволить робити це іншим країнам.

"Я знаю ще принаймні 3 країни (крім Польщі та Фінляндії - Главред), які готові це зробити, але поки не говорять, тому що чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже 5 країн, які готові передавати, але чекають остаточного вирішення питань з Німеччиною", - додав Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що метою України є ціла танкова бригада з Leopard.

"Це для початку. Чому Leopard? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання - в рамках танкової коаліції зібрати бригаду", - додав він.

Україна отримає танки Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти відзначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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