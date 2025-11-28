Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 29 листопада
- Що не можна робити 29 листопада
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 29 листопада, віряни в Україні згадують святого Парамона і 370 мучеників, які постраждали за віру. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 листопада
За новим церковним календарем 29 листопада в Україні вшановують святого Парамона та 370 мучеників, які загинули за віру в III столітті. Тоді імператор Децій Траян жорстоко переслідував християн, а правитель східних областей Аквіан наказав кинути до темниці сотні людей, що відмовилися поклонятися язичницьким богам. Парамон, простий житель, відкрито виступив проти цих тортур, за що був схоплений і страчений разом із іншими.
Окрім Парамона, цього дня згадують мученика Філомена Анкірського, преподобних Акакія Синайського та Нектарія Києво-Печерського, а також священномученика Авіва, єпископа Некреського.
За старим юліанським календарем православні в цей день вшановують апостола Левія Матвія - одного з дванадцяти учнів Христа.
Традиції та прикмети
У народі цей день називають Парамонів. До святого звертаються з молитвами про міцну віру, здоров’я та добробут у родині. Традиційно готують пісну випічку, щоб привернути достаток. Існує й особлива прикмета: варто позичити дрібницю - борошно, яйце чи навіть кілька копійок. Вважається, що це принесе удачу на весь рік.
Церква закликає уникати сварок, заздрості, лінощів та відчаю, а також не відмовляти у допомозі ближнім. Адже відчай вважається одним із найбільших гріхів.
Триває Різдвяний піст, і 29 листопада дозволяється вживати страви з олією, рибу та вино.
Заборони дня
- Не виносити сміття з дому, щоб не "винести" удачу.
- Не ділитися планами на майбутнє - можна втратити шанс їх здійснити.
- Не переїжджати, не робити великих покупок і не витрачати гроші без потреби.
Рекомендуємо також прочитати таке:
- Притягують хвороби та нечисту силу: які популярні рослини не можна приносити в дім
- Небезпека "винести" щастя з оселі: які речі ніколи не можна позичати
- Як зустріти Новий рік-2026, щоб привернути удачу: заборони, які не можна порушувати
Про джерело: Православна церква України
Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред