Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

Дар'я Пшеничник
28 листопада 2025, 21:24
59
До святого Парамона звертаються з молитвами про міцну віру, душевний спокій, здоров'я і сімейний добробут.
Праздник 29 ноября
Яке свято 29 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 29 листопада
  • Що не можна робити 29 листопада
  • Народні прикмети і традиції

У суботу, 29 листопада, віряни в Україні згадують святого Парамона і 370 мучеників, які постраждали за віру. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

відео дня

Яке церковне свято 29 листопада

За новим церковним календарем 29 листопада в Україні вшановують святого Парамона та 370 мучеників, які загинули за віру в III столітті. Тоді імператор Децій Траян жорстоко переслідував християн, а правитель східних областей Аквіан наказав кинути до темниці сотні людей, що відмовилися поклонятися язичницьким богам. Парамон, простий житель, відкрито виступив проти цих тортур, за що був схоплений і страчений разом із іншими.

Окрім Парамона, цього дня згадують мученика Філомена Анкірського, преподобних Акакія Синайського та Нектарія Києво-Печерського, а також священномученика Авіва, єпископа Некреського.

За старим юліанським календарем православні в цей день вшановують апостола Левія Матвія - одного з дванадцяти учнів Христа.

Традиції та прикмети

У народі цей день називають Парамонів. До святого звертаються з молитвами про міцну віру, здоров’я та добробут у родині. Традиційно готують пісну випічку, щоб привернути достаток. Існує й особлива прикмета: варто позичити дрібницю - борошно, яйце чи навіть кілька копійок. Вважається, що це принесе удачу на весь рік.

Церква закликає уникати сварок, заздрості, лінощів та відчаю, а також не відмовляти у допомозі ближнім. Адже відчай вважається одним із найбільших гріхів.

Триває Різдвяний піст, і 29 листопада дозволяється вживати страви з олією, рибу та вино.

Заборони дня

  • Не виносити сміття з дому, щоб не "винести" удачу.
  • Не ділитися планами на майбутнє - можна втратити шанс їх здійснити.
  • Не переїжджати, не робити великих покупок і не витрачати гроші без потреби.

Рекомендуємо також прочитати таке:

Про джерело: Православна церква України

Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

19:29Синоптик
Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

19:08Економіка
Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

19:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Останні новини

21:47

Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

21:31

Як швидко почистити злив у раковині: дешевий засіб, який є вдома в кожного

21:24

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

21:20

"Був цирк": Melovin прокоментував свої заручини

20:56

Одиниці знають головний секрет пралки: одна прихована опція перевертає всеВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
20:54

Справжній елемент культури: як правильно називати "килим" українськоюВідео

20:26

Такої кави ви точно не куштували: що додати, щоб смак став неперевершеним

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофоюВідео

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

Реклама
19:25

Для водіїв в Україні готують маcштабну реформу: чи повернуть обов'язковий техогляд

19:10

Що пропонує Путін для мирного плануПогляд

19:08

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

19:03

Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

18:54

Трамп може пожертвувати інтересами України: найгірший прогноз щодо мирного плануВідео

18:32

Після змін в ОП: Зеленський розкрив склад нової української делегації до США

18:25

"Є негативні сигнали": Зеленський анонсував перевірки та оцінку КабмінуВідео

18:11

Як швидко розгладити штори без праски: перевірений лайфхак

18:00

PRM.com та революція українського онлайн-ринку моди новини компанії

17:57

Трамп хоче визнати Крим та інші території російськими - The Telegraph

17:52

Рюші, прозорість і оригінальні сумки: несподівані модні тренди 2026Відео

Реклама
17:41

Без світла сидітимуть одразу кілька областей: нові графіки на 29 листопада

17:25

Єрмак іде у відставку: Зеленський розповів, хто стане новим главою ОП

17:25

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

17:04

ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста Динамо та збірної України – що відомо

16:53

Як правильно позувати на фото: прості поради від фотографа, які працюють

16:40

Путін хоче воювати і не готовий до припинення вогнюПогляд

16:20

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки: кого стосується

16:03

Топ-7 цікавих відтінків манікюру, які будуть у тренді цієї зими

15:59

Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

15:55

Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

15:53

Українці отримають по два мільйони допомоги: прем'єр озвучила остаточні умови

15:53

Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцениВідео

15:35

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

15:27

Якби не Україна, танки РФ були б у Польщі: Каспаров розкритикував США і НАТОВідео

14:48

Як вивести цвіль на стінах: простий, але дієвий спосіб

14:44

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:42

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

14:13

У жодному разі не можна виносити сміття цього дня: прикмети на свято 29 листопада

14:08

Ірину Федишин обшукали на українському кордоні - співачка назвала причину

13:59

Чи стрибне долар вище 43 гривень: експерт попередив про зміну курсу у грудні

Реклама
13:51

Як зберігати розрізане авокадо, щоб воно не темніло: простий спосіб

13:33

"Життя поставлено на паузу": Настя Каменських розповіла про самотність

13:26

Для України кошти блокують: в ЄС починають підозрювати одну країну в обмані

13:11

Офіс і дедлайни: як вибрати сумку, яка витримає цей ритм новини компанії

13:00

"Батько на Покровському напрямку": 21-річний співак повертається в Україну

12:54

Від випробувань у серпні до тріумфу в жовтні: розклад Таро на 2026 рік для ОвнівВідео

12:07

Жахливі наслідки для РФ: Україна вдарила по важливих для армії Путіна цілях

11:50

"На що він здатен": дружина скандального Білоуса розповіла про його коханку

11:50

Гороскоп Таро на сьогодні 29 листопада: Овнам - нові можливості, Водоліям - відкритися

11:50

"Покинь Тараса": учасниця "Холостяка" розкрила, чому дівчата йдуть від Цимбалюка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти