"Батько на Покровському напрямку": 21-річний співак повертається в Україну

Відомий співак SadSvit вирішив не залишатися в Польщі.

https://glavred.net/starnews/otec-na-pokrovskom-napravlenii-21-letniy-pevec-vozvrashchaetsya-v-ukrainu-10719560.html Посилання скопійоване

SadSvit повертається в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, SadSvit

Ви дізнаєтеся:

Співак SadSvit оголосив про рішення повернутися в Україну

Чому він прийняв таке рішення

Популярний український виконавець SadSvit прийняв рішення повернутися з Польщі, де проживав останнім часом, в Україну. 21-річний співак планує відновити концертну діяльність на батьківщині та пояснив мотивацію свого рішення в подкасті "СучЦукрМуз".

Молодий артист прославився завдяки хітам "Ситуети", "Касети" та "Персонажі". Також він записав фіти з Тіною Кароль - "Ми", та Артемом Пивоваровим - "Терпи". SadSvit зізнався, що, проживаючи закордоном кілька років, почувався не в своїй тарілці, адже пише пісні для української аудиторії. Тому він вирішив повернутися в Україну, наголосивши, що це не пов'язано із законом про перетин кордону юнаками до 22 років.

відео дня

SadSvit - де зараз / фото: instagram.com, SadSvit

"Моє перебування в Європі я сприймаю, як етап дорослішання. У 18 років я був дитиною, не до кінця самостійною, і я радий, що тоді у мене з'явився простір, щоб зрозуміти, що сталося. Радий, що я повертаюся з дорослим розумом і свідомістю", - розповів співак.

Також виконавець поділився, що його батько зараз служить на Покровському напрямку, як і безліч друзів і знайомих, які захищають Україну в лавах ЗСУ. SadSvit активно допомагав військовим, перебуваючи закордоном, і має намір продовжувати це вже в Україні.

SadSvit жив у Польщі / фото: instagram.com, SadSvit

"Я реально щирий у тому, що говорю і роблю. Намагаюся допомагати всім, чим можу: фінансово і морально. У мене багато знайомих і друзів в армії, батько на Покровському напрямку. Моя позиція щира, бо я все ж таки залишаюся 21-річним максималістом. Зрозумів, що моя чітка позиція полягає в тому, що я не розумію, що я роблю тут, і я хотів би приїхати продовжити вести культурну діяльність в Україні, де я народився. Ніколи не сприймав своє перебування тут як таке, що буду пускати коріння", - підсумував співак.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що учасниця "Холостяка-14" Надія Авраменко в інтерв'ю розкрила, чому дівчата більше не хочуть боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. Глядачі шоу вже назвали це явище челенджем "Кинь Тараса".

Також відомий російський репер Макан з'явився до московського військкомату, щоб почати військову службу в терористичній армії РФ. Він уникав фанатів і журналістів. За даними ЗМІ, артист був визнаний повністю придатним до військової служби.

Вас може зацікавити:

Про персону: SadSvit Богдан Розвадовський, більш відомий як SadSvit, - український сінті-поп і альт-поп виконавець, композитор і автор пісень, повідомляє Вікіпедія. Дискографія артиста налічує три альбоми - "Cassette", "20&21", "Неонова мрія", а також два мініальбоми "Суматоха" і "Холод" спільно з Sad Novelist, альбом "Цвіт Магнолії" спільно з Do Sliz

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред