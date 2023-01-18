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Шольц готовий передати Україні танки Leopard 2, проте є одна важлива умова - ЗМІ

18 січня 2023, 23:28
Глава уряду ФРН уже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.
Олаф Шольц
Шольц назвав умову постачання танків Leopard 2 в Україну / ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову президенту США Джо Байдену.

Як повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, Шольц та Байден провели телефонну розмову, під час якої глава уряду ФРН зазначив, що Leopard 2 поїдуть в Україну лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про поставку ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

Видання зазначає, що Шольц, коментуючи постачання німецьких танків Україні, вже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.

Також газета пише, що США, очевидно, вимагають від Німеччини не лише дозволити іншим країнам постачати Україні танки німецького виробництва, а й поставити деяку їхню кількість самостійно.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні. За даними CNN, прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Велика Британія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.

Нещодавно польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна.

17 січня журналісти Reuters повідомили, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини чинили тиск на канцлера Олафа Шольца. Вони наполягають на тому, щоб Німеччина не зволікала і дала дозвіл на постачання танків Leopard Україні.

Пізніше в інформагентстві розповіли, що Німеччина незабаром може ухвалити рішення щодо постачання танків Leopard Україні. Такі перемовини ведуться на рівні німецького уряду. Після цього Інші країни зможуть передавати свої танки Києву.

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