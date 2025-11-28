'Масштаби брехні вражають': Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

ЗСУ намагаються блокувати шляхи постачання росіян у місті.

Сирський про ситуацію в Куп’янську / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

В Куп’янську тривають динамічні бої

ЗСУ продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії

Українські військові утримують визначені рубежі

Ситуація на Куп’янському напрямку вимагає найбільшої уваги. Бої там відзначаються високою динамікою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський.

Він підкреслив, що українські військові продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії.

"Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки, з метою знищення ворогів або взяття їх в полон", - йдеться у повідомленні.

За його словами, масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають.

"А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну", - наголосив Сирський.

Головком також додав, що на підступах до Куп’янська підрозділи ЗСУ утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання.

"Дякую воїнам за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні ворога", - підсумував він.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Заяви про захоплення Купʼянська

21 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України після заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Купʼянська сказали, що Куп’янськ Харківської області та навколишні території залишаються під контролем українських військ.

Відомо, що у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, біля міста Гуляйполе, що у Запорізькій області, 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що на Покровському напрямку, в межах міста вдалось зачистити від ворога понад 10 квадратних кілометрів території.

Водночас, аналітики DeepState повідомляли, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай та просунулась поблизу сіл Високе та Яблукове. Фактично, росіяни захопили майже всі селища поблизу Гуляйполя.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

