Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

Христина Трохимчук
28 листопада 2025, 15:59
62
Подсказку нашли в телефоне Даши Кацуриной.
Володимир Дантес і Даша Кацуріна
Володимир Дантес і Даша Кацуріна розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Дантес, Даша Кацуріна

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається у стосунках Дантеса і Кацуріної
  • Чому шанувальники вважають, що вони більше не разом

Ще влітку 2025 року з'явилися чутки, що український співак Володимир Дантес і рестораторка Даша Кацуріна розлучилися, проте пара офіційно розрив не підтверджувала. Тепер партнерка артиста розставила всі крапки над "i" і опублікувала в Telegram натяк на змінений статус в особистому житті.

Рестораторка показала список додатків, якими найчастіше користується останнім часом. Серед них виділявся додаток для знайомств Raya. Кацуріна зізналася, що отримує величезне задоволення від спілкування в цьому сервісі.

відео дня

"Raya - дофамін на 1000%, додаток для знайомств", - написала вона.

Даша Кацурина
Даша Кацуріна - додаток для знайомств / фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша обрала для пошуку спілкування не простий додаток - це закрита платформа, де партнерів шукають навіть знаменитості. Серед її користувачів були Бен Аффлек, Шерон Стоун, Патрік Шварценеггер, Демі Ловато, Ченнінг Татум і Емма Вотсон. Величезним плюсом для відомих людей є ретельна перевірка користувачів - потрапити туди неможливо без запрошення вже верифікованого учасника.

Таким чином шанувальники дедалі більше переконуються в тому, що зіркова пара закінчила стосунки.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна
Володимир Дантес і Даша Кацуріна / фото: instagram.com, Володимир Дантес

Дантес і Даша Кацуріна - історія стосунків

До весни 2022 року Дантес і Даша Кацуріна були близькими друзями сімей. Однак після того як Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою, а Кацуріна розлучилася з чоловіком Михайлом, їхні стосунки переросли з дружби в романтичні. За словами самого Дантеса, їхнє зближення відбулося органічно, на ґрунті взаємної підтримки під час складної особистої кризи і початку повномасштабної війни. Пара публічно підтвердила свій роман 2022 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що з українською співачкою Іриною Федишин сталася неприємна ситуація на кордоні. Артистка розповіла, що через сувеніри для благодійних зборів на ЗСУ їй довелося пройти детальний обшук прикордонників.

Також популярний український виконавець SadSvit ухвалив рішення повернутися з Польщі, де проживав останнім часом, в Україну. SadSvit зізнався, що, проживаючи закордоном кілька років, почувався не в своїй тарілці, адже пише пісні для української аудиторії.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Дантес

Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Екс-учасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався в багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Дантес новини шоу бізнесу Даша Кацуріна
