Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

Володимир Дантес і Даша Кацуріна розлучилися

Що відбувається у стосунках Дантеса і Кацуріної

Чому шанувальники вважають, що вони більше не разом

Ще влітку 2025 року з'явилися чутки, що український співак Володимир Дантес і рестораторка Даша Кацуріна розлучилися, проте пара офіційно розрив не підтверджувала. Тепер партнерка артиста розставила всі крапки над "i" і опублікувала в Telegram натяк на змінений статус в особистому житті.

Рестораторка показала список додатків, якими найчастіше користується останнім часом. Серед них виділявся додаток для знайомств Raya. Кацуріна зізналася, що отримує величезне задоволення від спілкування в цьому сервісі.

"Raya - дофамін на 1000%, додаток для знайомств", - написала вона.

Даша Кацуріна - додаток для знайомств / фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша обрала для пошуку спілкування не простий додаток - це закрита платформа, де партнерів шукають навіть знаменитості. Серед її користувачів були Бен Аффлек, Шерон Стоун, Патрік Шварценеггер, Демі Ловато, Ченнінг Татум і Емма Вотсон. Величезним плюсом для відомих людей є ретельна перевірка користувачів - потрапити туди неможливо без запрошення вже верифікованого учасника.

Таким чином шанувальники дедалі більше переконуються в тому, що зіркова пара закінчила стосунки.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / фото: instagram.com, Володимир Дантес

Дантес і Даша Кацуріна - історія стосунків

До весни 2022 року Дантес і Даша Кацуріна були близькими друзями сімей. Однак після того як Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою, а Кацуріна розлучилася з чоловіком Михайлом, їхні стосунки переросли з дружби в романтичні. За словами самого Дантеса, їхнє зближення відбулося органічно, на ґрунті взаємної підтримки під час складної особистої кризи і початку повномасштабної війни. Пара публічно підтвердила свій роман 2022 року.

Про персону: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Екс-учасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався в багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

