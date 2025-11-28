Рус
Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофою

Олексій Тесля
28 листопада 2025, 20:04
Після вибуху в повітря піднялася величезна хмара отруйно-помаранчевого кольору.
Сармат
У РФ пройшли невдалі ракетні запуски / Колаж Главред, фото скріншот

Головне:

  • Вибух стався на космодромі в Оренбурзькій області
  • Можливо зазнали невдачі пуски МБР РС-28 Сармат

Потужний вибух стався на космодромі "Ясное" в Оренбурзькій області РФ вдень 28 листопада.

Як пише Defense Express, колір хмари після вибуху характерний для чогось дуже отруйного і токсичного, наприклад - ракетного палива.

На опублікованому в соцмережах відео видно, що в повітря піднялася величезна хмара отруйно-помаранчевого кольору.

"Такий колір притаманний тільки ракетам, які використовують досить токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид і несиметричний диметилгідразін, які більш відомі під назвами "аміл" і "гептил". Саме "аміл" і "гептил" використовується в паливі цілої низки радянських і тепер російських ракет", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що таке ж паливо використовують російські космічні ракети "Протон". Паливо, що використовується на них, вкрай токсичне і мутагенне: після кожного запуску "Протона" Казахстан виставляв Росії рахунок на 70-90 млн доларів на ліквідацію наслідків.

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофою
/ Главред

Також уточнюється, що країна-агресор РФ використовує космодром Ясное як ракетну пускову базу, одну з 11 у Росії, звідки можна запускати ракети з ядерною боєголовкою.

"Але все стає на свої місця, якщо зробити припущення, що це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат",- вказують автори матеріалу.

Дивіться відео - катастрофа із запуском ракети в РФ:

Скріншот
/ Скриншот

Ядерні випробування РФ: думка експерта

За словами аналітика Олександра Кочеткова, у Кремлі всерйоз побоюються, що реальні випробування ядерної зброї можуть показати її неспроможність. Інакше кажучи, існує ризик, що перевірки виявлять: російський ядерний арсенал не перебуває в стані, що дає змогу становити реальну загрозу. Такий результат став би очевидним для всіх ядерних держав одночасно, що для Москви вкрай небажано.

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував погрози застосування ядерної зброї, які озвучував колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Трамп не вибирав виразів і прямо назвав Медведєва "тупою людиною" під час зустрічі з американськими військовими.

Нагадаємо, після цього Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Втім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося про те, що після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ядерне вооружение Сармат
