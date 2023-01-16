Контрнаступ ЗСУ з проривом: на Заході розповіли, скільки танків потрібно Україні

Ключову роль у наступі сил оборони України можуть зіграти саме німецькі танки Leopard - їх набагато більше, ніж Challanger 2, пише The Guardian.

У країнах НАТО близько 2300 танків Leopard, частину з них могли б передати Україні - експерт / Bundeswehr

Україні буде потрібно більше танків для того, щоб провести наступ і доибится прориву. Тільки для одного наступу потрібно близько 100 танків. Тієї кількості, яку передають західні союзники, наразі недостатньо. Києву потрібні танки Leopard – вони можуть зіграти вирішальну роль у прориві. У країнах НАТО їх близько 2300, ще 300 – на складах.

У матеріалі The Guardian йдеться про те, що для серйозного прориву на війні з Росією українським військам потрібно більше танків. Британія обіцяє поставити Україні 14 танків Challanger 2, Польща – 14 Leopard. Але для результативного наступу цього недостатньо.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) акцентували увагу на тому, що тільки для одного наступу Україні потрібно близько 100 танків. Таку точку зору підтримав і колишній керівник військової розвідки Британії Філ Осборн. При цьому багато що залежить від якісної підготовки, забезпечення запчастинами і бойових планів Києва на військові дії навесні 2023 року.

Видання особливо вказує, що головну роль у наступі ЗСУ можуть зіграти конкретно німецькі танки Leopard. Танків Challanger 2 не вироблялася така велика кількість. До того ж у німецької техніки більше можливостей, ніж у радянських танків, які перебувають на балансі України.

Згідно з даними IISS, у країн Північноатлантичного альянсу орієнтовно 2300 танків Leopard 2, ще 300 одиниць залишаються на складах. Отже, достатньо танків для того, щоб передати Україні їх 100 одиниць. Але для цього потрібно, щоб канцлер ФРН Шольц надав дозвіл на їх експорт в Україну.

Крім того, аналітики вважають, що фахівцям ЗСУ знадобиться від 3 до 6 тижнів, щоб досягти "базової майстерності" в роботі з німецькими танками Leopard 2.

"Тим не менш, справжнім випробуванням стане те, чи розробить Київ план ефективного використання танків у поєднанні з артилерією, щоб розчистити шлях, і піхотою, щоб захистити бронрованную техніку і розчистити укріплені позиції", - підкреслили в The Guardian.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава передасть Києву роту німецьких танків Leopard 2. Техніку поставлять в рамках міжнародної коаліції. Імовірно, мова йде про 14 танків.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Києву вже скоро вдасться вирішити питання отримання танків Leopard. За словами дипломата, танки Україні готові дати 5 країн, серед них - Польща і Фінляндія. Україна ставить перед собою за мету сформувати танкову бригаду з танків Leopard.

Речник Кремля Дмитро Пєсков істерично заявив, що танки, які країни-партнери нададуть Україні, мовляв, "не змінять ситуацію". Як вважають у Москві, це нібито призведе до "затяжної війни".

Загроза нового наступу Росії: