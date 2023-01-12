Позиція Шольца щодо танків Leopard залежить від Байдена - Politico

Плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, який досі не наважився передати танки Leopard Києву.

Британські танки для України не змінять позицію Шольца / Фото УНІАН, Вікіпедія

Прагнення Великої Британії постачати Україні бойові танки - головний біль для Олафа Шольца, але малоймовірно, що канцлер Німеччини подолає своє небажання відправляти важку німецьку бронетехніку Києву, якщо цього не зробить Вашингтон. Про це пише Politico.

Зазначається, що прессекретар Шольца заявив у середу, що плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини, який досі відкидає заклики до Берліна передати Києву потужні німецькі танки Leopard 2.

Варшава запропонувала поставляти "Леопарди" німецького виробництва через ширший альянс європейських країн. Великою перешкодою для цих поставок є те, що Берлін повинен дати добро на реекспорт зброї німецького виробництва.

"Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", — заявив прессекретар Штеффен Хебестрайт на пресконференції в Берліні.

Він додав, що йому невідомо про будь-які офіційні запити країн-партнерів про спільну поставку танків "Леопард" українській армії.

Виступаючи на умовах анонімності, два німецьких чиновника заявили, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер вже тісно координував свої дії, коли минулого тижня виступив із заявою про спільну поставку в Україну німецьких і американських БМП.

Хебестрейт заявив у середу, що рішення Шольца і Байдена ознаменувало "якісно новий крок" на підтримку України, і підкреслив, що союзникам "повинно бути по ходу справи видно", які додаткові кроки можна зробити в "міжнародній координації".

Проте, британські плани, які, як очікується, будуть офіційно оголошені на зустрічі західних представників Міністерства оборони на військовій базі Рамштайн в Німеччині 20 січня, ймовірно, посилять тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка поставить Україні сучасні бойові танки західного виробництва.

Військова допомога Україні

11 січня стало відомо, що Велика Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав: "Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військової технології нового покоління, яка допоможе виграти цю війну".

Раніше повідомлялося, що вже кілька тижнів ведуться переговори "про постачання українським Збройним силам деякої кількості основних бойових танків Challenger 2 британської армії.

Президент Польщі Анджей Дуда, який 11 січня приїхав до Львова, заявив, що його країна передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard в рамках міжнародної допомоги з відбиття російської агресії.

"Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Танки Leopard будуть надані в рамках коаліції", - заявив Дуда після зустрічі у Львові з президентом Зеленським і президентом Литви Науседою.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

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