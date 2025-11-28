Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Російські окупанти можуть вдарити по Україні крилатими ракетами, балістикою та ударними дронами.

РФ готується до масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Восток", 117 окрема важка механізована бригада, Главред

Що відомо:

РФ закінчує підготовку до масованого обстрілу

Україна може опинитися під атакою крилатих ракет, балістики та дронів

Найближчими днями може бути масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що до атаки готові:

чотири Ту-95МС з аеродрому "Енгельс"/"Оленья";

три Ту-160 з аеродрому "Українка";

шість Ту-22м3 з аеродрому "Оленя";

шість МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Також росіяни можуть застосувати до 500 ударних дронів типу "Шахед", балістичні ракети і крилаті ракети "Калібр" з трьох морських ракетоносіїв.

"Зважаючи на різноманітний спектр озброєння, який ворог планує залучити до атаки, можна зробити висновок, що удар буде по кількох об'єктах одразу в різних частинах нашої країни. Ймовірно, ворог використає крилаті ракети з Ту-95 та морських носіїв для ударів по об'єктах на заході країни, а ракети з бортів Ту-22м3 та балістику для ударів по столиці та області", - йдеться в повідомленні.

Масована атака може відбутися в найближчі три доби.

Монітори також зазначають, що росіяни можуть запустити дрони з пускових позицій "Чауда", "Халіно" і "Орел".

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що росіяни готуються до масованого ракетно-дронового обстрілу.

"Саратов, Енгельс - росіянам дуже сподобалася нічна атака. На Енгельсі базуються літаки, які завдають ударів по Україні. Ворог же останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по нашій країні", - підкреслив Коваленко.

Які об'єкти може атакувати РФ

Монітори зазначають, що ворог проводить активну супутникову розвідку в центральних і південних областях.

Під ударами можуть опинитися такі об'єкти, кажуть монітори:

Одеса: приватне підприємство;

Київська область: Білоцерківська ТЕЦ, Трипільська ТЕС, аеродром "Васильків", аеродром "Жуляни";

склади та об'єкти енергопостачання: Одеса (район Молдаванка), Сміла, Бориспіль, Київ (ДВРЗ).

Скільки ракет може запустити РФ

За даними monitoringwar, РФ може застосувати:

490-650 ударних дронів;

23-45 крилатих ракет Х-101;

8-16 балістичних ракет "Іскандер-М" і "KN-23";

6-14 крилатих ракет "Калібр";

6 крилатих ракет Х-22/32;

до 6 ракет "Кинджал".

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Обстріл України - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.

