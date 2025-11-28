Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

В Україні погода місцями буде достатньо теплою, але в інших областях буде прохолодно.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

У яких областях будуть дощі

Де буде найхолодніше

Погода в Україні в останні дні осені буде теплою, але місцями прохолодною. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чого очікувати найближчими вихідними, 29-30 листопада.

Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла. На півдні та у Дніпропетровській області буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 9-13 градусів тепла.

У суботу можуть бути невеликі дощі на території північних областей. У неділю, 30 листопада, дощі будуть на півдні.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Прогноз погоди у Києві

У Києві 29 листопада буде дощ, а вже 30 листопада буде сухо.

Температура повітря підвищиться до +8 градусів. У неділю буде трохи прохолодніше - 6 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

"Зима близько, але й 21-ше грудня ближчає, а там і поворот на весну", - зазначила Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

