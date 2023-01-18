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Україні можуть відправити до 100 танків: у 12 країн є Leopard, всі очікують на рішення Німеччини

18 січня 2023, 14:50
Очікується рішення щодо танків Leopard для України від Данії, Фінляндії, Німеччини та інших держав, сказав польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Leopard, Моравецький
Польща надасть Україні 14 німецьких танків Leopard - Моравецький / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів про те, що декілька тижнів тому говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб переконати його докласти більше зусиль для вирішення ситуації з танками Leopard для України.

За його словами, Польща дасть 14 танків. Очікуються дії з боку Данії, Фінляндії та Німеччини. Ймовірно, Україна може отримати до 100 танків.

"Декілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми очікуємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - зазначив Моравецький.

Журналісти пишуть, що 17 січня Шольц заявив про перемовини з союзниками щодо танків Leopard для України. За словами канцлера, будь-які подібні рішення повинні узгоджуватися з країнами-партнерами.

Також вказується, що німецькі танки Leopard є у 12 країн Європи. Але, щоб відправити їх Україні, потрібен дозвіл Берліна.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава передасть Україні 14 німецьких танків Leopard. Польська держава вже відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу і очікує, що допомога Україні посилюватиметься.

17 січня журналісти Reuters повідомили, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини чинили тиск на канцлера Олафа Шольца. Вони наполягають на тому, щоб Німеччина не зволікала і дала дозвіл на постачання танків Leopard Україні.

Пізніше в інформагентстві розповіли, що Німеччина незабаром може ухвалити рішення щодо постачання танків Leopard Україні.

Такі перемовини ведуться на рівні німецького уряду. Після цього Інші країни зможуть передавати свої танки Києву.

Війна Росії проти України:

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