США можуть оголосити про додаткову військову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня

Джон Кірбі пообіцяв, що пакети військової допомоги будуть модифіковані так, щоб вони відповідали потребам України

Джон Кірбі анонсував новий пакет допомоги для України / Фото defense.gov

Білий дім може оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня. При цьому поки що невідомо, чи будуть в пакеті танки для українців.

"Ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткових озброєнь і засобів для України, які надходять зі Сполучених Штатів, можливо, вже в кінці цього тижня", - сказав спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає CNN.

На питання про те, чи будуть в анонсованому пакеті допомоги танки, Кірбі не відповів. Він заявив, що "не хоче випереджати те, про що ще не оголосили".

"Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони відповідали потребам України. Якщо ми не можемо цього забезпечити, ми будемо працювати з іншими союзниками і партнерами", - сказав він.

Кірбі також зазначив, що США докладуть зусиль, щоб притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини.

Поставки танків в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зовсім скоро зможе повністю вирішити питання надання танків. Ми вже "за півкроку до цього", сказав глава МЗС.

Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard. Раніше Варшава відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

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