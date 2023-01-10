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Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав головну умову згоди Німеччини

10 січня 2023, 08:42
Німеччина буде підтримувати позицію своїх політичних союзників з військових питань і прагне до єдності з ними, сказав Федеральний канцлер Олаф Шольц.
Шольц танки
Німеччина погодиться передати Україні танки Leopard, якщо питання буде затверджено союзниками - Шольц / Колаж Bundeswehr, Reuters

Федеративна Республіка Німеччина може надати танки Leopard Україні. Однак Берлін не піде на реалізацію такого кроку самостійно. Німецька держава буде єдиною в даному питанні зі своїми друзями і союзниками. Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Reuters, глава німецького уряду не виключив можливості постачань Україні танків Leopard. Але в Берліні не готові самостійно приймати такі рішення і віддають переваги координації передачі військової техніки Києву зі своїми союзниками.

"Німеччина не піде на це поодинці. Німеччина завжди буде залишатися єдиною зі своїми друзями і союзниками", - сказав Шольц і підкреслив, що інші рішення за ситуації, що склалася, були б безвідповідальними і небезпечними.

Танки Leopard для України

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що після передачі Україні БМП Marder слід очікувати постачань танків Leopard. Вона зазначила, що подібні рішення стали можливими в результаті зміни урядом Німеччини своєї позиції.

У Фінляндії зазначили, що Гельсінкі готові надати Україні свої танки Leopard. У фінській державі нагадали про своє сусідство з агресором Росією і висловили готовність передати тільки частину бойових машин.

Заступник глави Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт вважає, що крім БМП Marder Україні слід поставити і танки Leopard. Її підтримав і колега, віцеканцлер Вольфганг Кубікі. Втім, політики вважають, що передача танків повинна бути узгоджена з НАТО.

Інші новини:

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