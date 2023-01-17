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У ФРН анонсували передачу Україні танків Leopard — Reuters

17 січня 2023, 18:24
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус насамперед розгляне питання з поставками танків Leopard.
леопард, Leopard
ЗСУ планують озброїти танками Leopard/Bundeswehr / David Karafa

У Німеччині незабаром може бути прийнято рішення про надання Україні танків Leopard.

Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що про передачу важкої бронетехніки говорять на рівні німецького уряду.

"Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус насамперед розгляне питання з поставками танків Leopard. Україна повинна отримати всю військову техніку, яка необхідна для перемоги у війні", — повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Відзначається, що якщо Німеччина прийме таке рішення, то це автоматично розблокує можливість передачі Leopard іншими країнами.

При цьому вже завтра новий німецький міністр оборони зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні нового саміту на авіабазі "Рамштайн", де повинні обговорювати питання щодо танків.

Leopard - основний танк ФРН до 1980-х років.

Знаходиться на озброєнні танкових формувань Сухопутних військ Збройних сил різних держав світу і постійно модернізується. Перебував на озброєнні ЗС ФРН (бундесвер) аж до 2010 року. Бойова маса 39,6 тонн, екіпаж - 4 людини.

Озброєння:

  • Калібр і марка гармати 105-мм L7A3
  • Тип гармати нарізна
  • Довжина ствола, калібрів 56
  • Боєкомплект гармати 60
  • Кулемети 2 × 7,62-мм MG-3.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Інші новини:

новини Німеччини війна Росії та України Танк Leopard 2
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