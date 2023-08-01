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"Будують собі "православний Талібан": Загородній оцінив шанси розвалу РФ

Анна Ярославська
1 серпня 2023, 13:34 оновлено 1 серпня, 13:56
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Головна причина розвалу СРСР в тому, що у нього вичерпався ідеологічний ресурс. У Росії ж якась ідеологія є.
Тарас Загородній, Володимир Путін
Тарас Загородній оцінив, чи чекає РФ доля СРСР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає малоймовірним, що країна-агресор Росія розвалиться точно так само, як розвалився Радянський Союз.

"По-перше, Росія - це не Радянський Союз, а зовсім інша країна. 80% росіян визнають себе росіянами, тобто це моноетнічна країна. Це дуже важливий момент", - сказав Загородній під час чату на Главреді.

По-друге, за словами експерта, Радянський Союз не розвалився сам – його розвалювала Росія.

"Розвалював Єльцин у боротьбі проти Горбачова, щоб отримати владу. Тобто ініціатива була в Москві, а не десь в регіонах. Це теж дуже важливий момент", - зазначив Загородній.

І третя причина, чому РФ навряд чи повторить долю СРСР в тому, що в Радянському Союзі були національні республіки з національними елітами, готовими перехопити незалежність.

"У Росії зараз багато національних республік є республіками лише на папері. Багато з них давно асимільовані. Пасіонарні еліти я бачу лише в Чечні, Дагестані і, можливо, Тиві. Крім того, РФ – не СРСР, тому що в Радянському Союзі не було ринкової економіки, а в Росії вона є. Яка-ніяка, але вона є, вона більш адаптивна, тому росіяни не будуть вмирати з голоду. Так, будуть менше їсти, так, будуть не так добре жити, як до початку війни, і таких побутових проблем, як були в Союзі, не буде", - додав він.

При цьому найголовніша причина розвалу СРСР в тому, що у нього вичерпався ідеологічний ресурс, не було зрозуміло, навіщо існувала країна.

"Народ, як жартували в Союзі, робив вигляд, що працює, а влада робила вигляд, що платить гроші. Ніхто вже не вірив владі, це було нецікаво. У Росії ж якась ніяка ідеологія є. У Росії багато хто вірить в те, що каже. Вони будують такий собі "православний Талібан", і це працює. Тому я б не робив ставку на розвал Росії, а грав би на громадянську війну в РФ", - резюмував Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Розвал Росії

Теоретично розпад Росії можливий, але практично сценарій поки малоймовірний, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що повного розвалу Росії, найімовірніше, не будет, але деякі регіони РФ все ж можуть відокремитися. Крім того, в країні-агресорі може початися громадянська війна. За його словами, розвалу Росії не хочуть США та Китай.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії з'являться 5 нових республік - Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська та Кубанська. На його думку, здоровий сепаратизм в РФ призведе до розвалу країни.

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