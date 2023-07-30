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"Кістяк збережеться": Загородній назвав регіони, які вийдуть зі складу РФ

Анна Ярославська
30 липня 2023, 15:04 оновлено 30 липня, 15:08
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Єдина країна в Європі, яка хоче розвалу Росії, – це Велика Британія. Водночас США та Китай цього не хочуть.
Тарас Загородній, розпад Росії
Тарас Загородній вважає, що повного розпаду Росії не буде / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Повного розвалу Росії, найімовірніше, не буде, але деякі регіони РФ все ж таки можуть відокремитися. Крім того, в країні-агресорі може початися громадянська війна. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, розвалу Росії не хочуть США та Китай.

"Єдина країна в Європі, яка хоче розвалу Росії, – це Велико Британія, тому що тоді вона зможе повернутися у велику гру. Тому я поки сумніваюся в тому, що Росія розпадеться. Але в хорошу громадянську війну в Росії я вірю", - сказав Загородній.

За його прогнозом, від РФ відпадуть Чечня та Дагестан, а також Тива.

"Але сам кістяк, найімовірніше, збережеться", - вважає Загородній.

Також він дав прогноз щодо закінчення війни в Україні.

"Війна закінчиться, коли трапиться зміна влади в Росії, і Путін відійде від управління державою, тобто коли російська еліта загрузне в своїх розбірках, і їй буде не до України. У нас буде час для перепочинку, для переформатування власної держави, для закінчення війни та звільнення всіх територій", - зазначив експерт.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Розвал Росії

Реалізація сценарію розпаду Росії залежить від готовності заходу дотискати питання її існування та міжнародної ізоляції. Поки для Москви повністю кисень не перекрили, а можливості для бунту мінімальні. Однак у разі палацового перевороту, який може перейти в смуту, реальні поштовхи сепаратизму можуть проявитися в Татарстані, Дагестані, Чечні та Інгушетії. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Відомий журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов прокоментував можливість розпаду Росії та виходу з неї окремих суб'єктів.

"Все, що я можу допустити, це відхід в самостійне незалежне плавання деяких національних околиць на Північному Кавказі: Чечні, Інгушетії, Дагестану (і то не всього)", — сказав Кисельов.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії з'являться 5 нових республік - Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська та Кубанська. На його думку, здоровий сепаратизм в РФ призведе до розвалу країни.

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