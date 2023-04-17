Розвалу Росії бояться всі сусіди - племінник Дудаєва

Якщо Росія стане демократичною, то "всі однозначно розбіжаться". Тому всередині РФ хочуть зберегти нинішню вертикаль влади.

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Муса Таїпов оцінив шанси розпаду Росії / Фото: ua.depositphotos.com

Розвалу Росії бояться через велику кількість зброї в країні. Усередині ж РФ також прагнуть зберегти імперію та нинішню вертикаль влади з тотальним контролем. Про це в інтерв'ю Главреду сказав член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

Він прокоментував можливість заміни спецслужбами нинішнього диктатора Володимира Путіна на фігуру більш медійну.

"Головне їхнє завдання - зберегти цю імперію. Демократичний шлях ми одразу відкидаємо, тому що це неможливо. Якщо Росія стане демократичною, то всі однозначно розбіжаться. Отже, потрібно зберегти вертикаль, а це можна зробити лише за однієї умови – при тотальному контролі. Хто його може забезпечити, той і буде", - сказав Таїпов.

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За його словами, "Росія передбачувана лише в своїй імперській хижості, в іншому вона непередбачувана".

При цьому Таїпов скептично ставиться до перспективи розпаду країни-агресора РФ.

"Розвалу Росії бояться всі сусіди. Хімічне, бактеріологічне, ядерне, стрілецьке озброєння – величезна маса зброї й те, до кого воно потрапить, лише нагнітає ці страхи", - сказав він.

Таїпов нагадав, що розпад Радянського Союзу був скоріше керованим розпуском. Не було суверенних республік, крім трьох балтійських та незалежної Ічкерії.

"В інших республіках колишнього СРСР партократи і номенклатура так і залишилися у владі, зокрема і в Україні", - зазначив Таїпов.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Розвал Росії

Вже наближається крах країни-агресора Росії як держави. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", і ці зміни безпосередньо вплинуть на припинення повномасштабної війни проти України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. За словами чиновника, потрібно не допустити, щоб пішло поширення ядерної зброї. Більш того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові повалити Путіна.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прогнозує, що розвал Росії відбудеться приблизно в 2024 році.

Доки керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін не покине Кремль, жоден з російських регіонів не піде з-під контролю Москви. Однак щойно Путіна не буде при владі, з'являться кілька суб'єктів, які заявлять про готовність до своєї самостійності, вважає журналіст і письменник Олександр Сотник.

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