БНР на Білгородщині і парад республік: Світан зробив прогноз про розпад Росії

Ополченці Росії в Білгородській області можуть створити республіку за сепаратистським сценарієм, який застосував режим Путіна в Україні, вважає Роман Світан.

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Добровольці можуть оголосити в Білгородській області БНР і знайти важке озброєння у військторгах - Світан / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Російські добровольці на Білгородщині можуть дійти до Білгорода і створити там Білгородську народну Республіку. Надалі суверенні утворення можуть з'явитися як мінімум у Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані. Здоровий сепаратизм призведе до розвалу країни-агресора Росії, наразі все тільки починається. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ополченці здатні добитися своїх цілей в тому випадку, якщо діятимуть за сценарієм агресора Росії, який Москва застосувала в 2014 році проти України.

"Добровольці Росії досягнуть своїх цілей у Білгородській області, якщо діятимуть за схемою, яку використовували Путін і Москва проти України. Тоді росіяни застосували свої збройні сили на нашій території – у Криму і на Донбасі, створили на коліні "Донецьку народну республіку", і розповіли всьому світу казку про шахтарів Донбасу, які нібито знайшли військову техніку та озброєння у військторгах. Сепаратистська програма, реалізована Росією в Україні, тепер спрацює вже в Білгородській області", - зазначив Світан.

Згідно зі сценарієм, ополченці, які зайшли на територію Білгородської народної республіки, нашвидкуруч прописують референдум, встановлюють БНР, обирають прем'єра, умовного "Бородая", як це було в Донецьку в 2014 році, і декларують звільнення Білгородської республіки з виходом зі складу Російської Федерації", - зазначив Світан.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ополченці можуть оголосити республіку на Білгородчині:

За його словами, в такому випадку ополченці знайдуть у військторгах танки, літаки, ракети та інші озброєння. Шляхом Білгородської республіки, в свою чергу, підуть як мінімум й інші регіони Росії – Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська області і Кубань.

"Якщо добровольці підуть таким шляхом, вони знайдуть військторги в Білгородській народній республіці. Шахтарі натраплять на танки, літаки, вибухівку, ракети та інше озброєння. Все, як було в Донецьку. Потім вони почнуть звільнення БНР. Там вже їх можуть підтримати сусідні області – майбутні Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська республіки і Кубань. Можна буде дійти навіть до вільної Бурятії, яка, в свою чергу, буде готова створити суходільний коридор – від Азова до Байкалу", - додав полковник запасу.

На думку експерта, такі події призведуть до розпаду РФ.

"Зараз все тільки починається. Здоровий сепаратизм призведе до розвалу Росії, події схвалять Україна і світова спільнота", - підкреслив Роман Світан.

Військова операція ополченців Росії в Білгородській області

Військові формування Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять у Білгородській області операцію, яка спрямована на демілітаризацію регіону. Добровольці ведуть бойові дії в передмісті Шебекіного – Новій Таволжанці та інших населених пунктах на території країни-агресора РФ.

За оцінками аналітиків DeepState, добровольці на Білгородчині створили сіру зону більш ніж в 10 квадратних кілометрів. Силові структури РФ не контролюють КПП Шебекіно на кордоні з Україною.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль не розуміє, як діяти у Білгородській області. В інформаційному просторі Росії панує хаос, паніка і критика центральної влади.

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