"Вони летять у прірву": в Кремлі серйозно обговорюють можливий розвал Росії - Арестович

РФ може розвалитися з фінансово-економічних причин. Війна в Україні обійшлася Росії за рік щонайменше в 114 млрд доларів.

Путін і Медведєв заговорили про розвал Росії / Фото: сайт Медведєва, ua.depositphotos.com

Рівень сигналів про катастрофу, що насувається в російській політиці досяг такого рівня, що сам президент країни-агресорки РФ озвучує сценарій про розвал країни. Про це заявив військовий оглядач і колишній радник ОП Олексій Арестович.

За його словами, глави держав реагують лише на дуже важливі події. І якщо нинішній та колишній президенти РФ говорять про можливий розвал Росії, значить ця перспектива лякає кремлівську верхівку та, ймовірно, обговорюється не один місяць.

За словами Арестовича, Росія може розвалитися з фінансово-економічних причин. Війна в Україні обійшлася РФ за рік щонайменше в 114 млрд доларів.

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"До цього прямо веде проведена політика. Щонайменше третина бюджету РФ була витрачена на війну, перспектив якої немає. Радянський Союз витратив на 10 років війни в Афганістані менше, ніж путінська Росія за рік в Україні. З урахуванням санкцій та ембарго на багато товарів, подібна історія не може тривати довго. Враховуючи, що РФ по міцності далеко не СРСР", - сказав ексрадник ОП.

"Вони летять у прірву. В стінку і прірву одночасно", - додав він.

Арестович також додав, що війна в Україні "в якомусь сенсі увійшла у фінальну стадію, в останню третину". І, найімовірніше, до липня чітко будуть видні ці процеси.

Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загрозу розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що через невдачі російської окупаційної армії на полі бою офіційні особи РФ просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

Риторика диктатора Путіна зводиться до спроби звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ. Таким чином Путін хоче посіяти на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України та переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги.

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