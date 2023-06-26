УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Розпад Росії: ексдепутат Держдуми назвав регіони, які готові "відвалитися" першими

Олексій Тесля
26 червня 2023, 14:33 оновлено 26 червня, 14:41
591
Ймовірний розпад РФ може статися з суто внутрішніх причин в Росії, впевнений Ілля Пономарьов.
Ілля Пономарьов, розвал Росії
Ілля Пономарьов оцінив ймовірність розвалу РФ / Главред, ua.depositphotos.com

Теоретично розпад Росії можливий, але практично сценарій поки малоймовірний, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, цьому сценарію не сприяє нинішній стан регіональних еліт в Росії.

"У Росії <...> губернатори слабкі, призначені, безпорадні, сильних регіональних еліт немає, вони розгромлені, податки всі йдуть через центр, всі знаходяться на підсосі, національні рухи майже всюди слабкі (є лише кілька винятків в Росії). Тому передумов для широкомасштабного розпаду я не бачу", — говорить експерт.

Разом з тим він не виключив, що ймовірний розпад РФ може статися з суто внутрішніх причин в Росії і в результаті тієї обстановки, яка буде після її військової поразки.

Водночас гість редакції Главреда також спрогнозував, які регіони можуть першими вийти зі складу РФ.

"Найбільш вірогідні такі дії, на мій погляд, з боку Чечні і Якутії. Далі за ступенем ймовірності я б поставив інші республіки Кавказу. <...> Чечня і Якутія – це ті два регіони, в яких еліти готові до цього. Чечня взагалі воювала і явно відстояла це право. З Якутією інше питання, але це реально. А з іншими регіонами не дуже зрозуміло", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - чат з Іллею Пономарьовим в Главреді:

Сценарії розпаду РФ

Раніше військовий експерт Михайло Притула заявив, що процес розпаду Росії вже рухається. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Більше новин:

Ілля Пономарьов розвал Росії розпад Росії
Реклама

Головне за день

ЗСУ розгромили батальйон мотострілків РФ і зачистили важливий плацдарм на Донбасі

ЗСУ розгромили батальйон мотострілків РФ і зачистили важливий плацдарм на Донбасі

15:36 Україна
"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:22 Україна
Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

14:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:08

Коли найкраще пити квас: несподівані відомості про пінний напій

15:40

"Старий і немічний Путін дуже заздрить Буданову": Пономарьов здивував подробицямиВідео

15:36

ЗСУ розгромили батальйон мотострілків РФ і зачистили важливий плацдарм на ДонбасіВідео

15:29

"Київстар ТБ: Благодійний" – новий пакет, що допомагає дітям з опіками

15:22

Гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Овни будуть на висоті, Ракам потрібен позитив

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:16

Як очистити речі з секонд-хенду і прибрати сморід: 3 найкращі лайфхаки

15:11

РДК та Легіон Свободи дійдуть до Москви - Пономарьов

14:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 червня по 2 липня: у кого "зашурхотить" в кишені

14:33

Розпад Росії: ексдепутат Держдуми назвав регіони, які готові "відвалитися" першимиВідео

Реклама
14:22

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:16

Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень актуально

14:13

"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

14:07

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

13:35

Грошова допомога від американської організації: хто може отримати 6,6 тис. грн

13:17

Що буде з волоссям, якщо кожен день мити голову рисовою водою

12:52

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:44

Вбивство Каті Гандзюк: Мангера та Левіна посадили на 10 роківФото

12:43

Пономарьов оцінив терміни завершення війни в УкраїніВідео

12:36

Не впізнати: Віталія Козловського поголили на військовій підготовці

12:32

Гороскоп на завтра 27 червня 2023: Скорпіону - втрата грошей, Овну - веселощіВідео

Реклама
12:14

"Валерія лікувала від гикавки": продюсер Пригожин "виповз" після заколоту однофамільця

11:58

НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників

11:27

Для чого потрібно мити підлогу із сіллю: відповідь здивує всіх

11:24

Всього 2 інгредієнта: дівчина показала найкращий спосіб очищення віконних рамВідео

11:10

"Всіх підбадьорили": Пригожин оцінив результати свого заколотуВідео

10:59

Кримінальну справу на Пригожина за заколот ще не закрили - росЗМІ

10:31

Пригожину допомагав Генштаб РФ: у Мережі розкрили деталі бунту "вагнерівців"

10:31

Чому Пригожин не дійшов до МосквиПогляд

10:26

Пономарьов спрогнозував, з якого моменту почнеться крах режиму ПутінаВідео

10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

Реклама
08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти