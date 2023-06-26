Розпад Росії: ексдепутат Держдуми назвав регіони, які готові "відвалитися" першими

Ймовірний розпад РФ може статися з суто внутрішніх причин в Росії, впевнений Ілля Пономарьов.

https://glavred.net/world/raspad-rossii-eks-deputat-gosdumy-nazval-regiony-gotovye-otvalitsya-pervymi-10480906.html Посилання скопійоване

Ілля Пономарьов оцінив ймовірність розвалу РФ / Главред, ua.depositphotos.com

Теоретично розпад Росії можливий, але практично сценарій поки малоймовірний, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, цьому сценарію не сприяє нинішній стан регіональних еліт в Росії.

"У Росії <...> губернатори слабкі, призначені, безпорадні, сильних регіональних еліт немає, вони розгромлені, податки всі йдуть через центр, всі знаходяться на підсосі, національні рухи майже всюди слабкі (є лише кілька винятків в Росії). Тому передумов для широкомасштабного розпаду я не бачу", — говорить експерт.

Разом з тим він не виключив, що ймовірний розпад РФ може статися з суто внутрішніх причин в Росії і в результаті тієї обстановки, яка буде після її військової поразки.

Водночас гість редакції Главреда також спрогнозував, які регіони можуть першими вийти зі складу РФ.

"Найбільш вірогідні такі дії, на мій погляд, з боку Чечні і Якутії. Далі за ступенем ймовірності я б поставив інші республіки Кавказу. <...> Чечня і Якутія – це ті два регіони, в яких еліти готові до цього. Чечня взагалі воювала і явно відстояла це право. З Якутією інше питання, але це реально. А з іншими регіонами не дуже зрозуміло", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - чат з Іллею Пономарьовим в Главреді:

Сценарії розпаду РФ

Раніше військовий експерт Михайло Притула заявив, що процес розпаду Росії вже рухається. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Більше новин: