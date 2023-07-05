Стало відомо, хто змінить Столтенберга на посаді Генсека НАТО: Байден назвав фаворита

За даними ЗМІ, Урсула фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе зайняти будь-яку посаду в НАТО щонайменше до наступного року.

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Байден хоче, щоб генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн - The Telegraph / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала наступним Генеральним секретарем НАТО.

Зараз посаду генсека Альянсу займає Єнс Столтенберг. Його каденція повинна була завершитися в кінці вересня 2023 року, але 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження його повноважень ще на рік, повідомляє The Telegraph.

Джерело в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн змінити Столтенберга на цій посаді.

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За словами іншого джерела, за останні роки Байден і фон дер Ляєн встановили міцні зв'язки на фоні реалізації спільних проблем з питань Китаю, України та клімату. Вільно володіючи французькою мовою, вона, найімовірніше, заручиться підтримкою президента Франції Еммануеля Макрона.

У приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе зайняти будь-яку посаду в НАТО щонайменше до наступного року.

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження й повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

Як повідомляв Главред, раніше німецьке видання Spiegel писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг хоче скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявляла його прес-секретар Оана Лунгеску.

ЗМІ також писали, що після відходу нинішнього Генсека НАТО Єнса Столтенберга з посади його можливим наступником може стати прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

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