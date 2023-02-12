Столтенберг не хоче продовжувати термін повноважень генсека НАТО - ЗМІ

Повноваження Єнса Столтенберга з 2014 року продовжувалися вже тричі. Зараз його мандат діє до 30 вересня 2023-го.

Столтенберг більше не хоче залишатися на посаді генсека НАТО / Фото УНІАН

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг збирається скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявила його прессекретарка Оана Лунгеску, пише Spiegel.

Заява Лунгеску прозвучала на фоні того, що в інформаційному просторі все частіше звучать припущення, що повноваження Столтенберга можуть в черговий раз бути продовжені на фоні війни Росії проти України.

"Столтенберг отримав визнання, перш за все, як майстерний посередник між іноді дуже різними інтересами нинішніх 30 країн НАТО", - пише Spiegel.

Газета Welt am Sonntag, з посиланням на анонімні джерела в дипломатичних колах повідомляє, що між 30 країнами-членами вже досягнуті неофіційні домовленості про продовження перебування Столтенберга на посаді до квітня 2024 року.

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження та повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

Як повідомляв Главред, в кінці січня в НАТО підтвердили, що Росія готується до нового масштабного наступу на Україну. РФ продовжує стягувати свої війська. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, поки неможливо сказати, коли закінчиться війна.

1 лютого Столтенберг заявив, що поставки різної зброї Україні можуть створити умови для того, щоби завершити війну з Росією шляхом переговорів.

Інші новини: