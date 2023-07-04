УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

Дмитро Відоменко
4 липня 2023, 11:10 оновлено 4 липня, 11:19
40
Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".
Бауер, винищувач F16
Українські пілоти не зможуть пройти навчання на F16 в короткий термін - адмірал Роб Бауер / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі" ‒ до завершення контрнаступу ЗСУ. Про це заявив керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє британський портал LBC.

За словами адмірала, українські пілоти не зможуть пройти навчання для роботи на винищувачах в такий короткий термін, а також не вийде організувати матеріально-технічне забезпечення, яке може підтримувати дані літаки.

Керівник Військового комітету НАТО прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

відео дня

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти країни-агресора Росії без західних винищувачів, адмірал відповів не дуже конкретно.

"Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", ‒ підсумував Бауер.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

Більше новин:

НАТО F-16 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

11:10 Світ
Максимальне знищення сил РФ: Данілов назвав завдання контрнаступу

Максимальне знищення сил РФ: Данілов назвав завдання контрнаступу

10:32 Україна
Без можливості пересуватися по воді: ЗСУ потужно знищують російські човни

Без можливості пересуватися по воді: ЗСУ потужно знищують російські човни

08:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:10

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

11:06

Як правильно казати – крапка чи точка: Авраменко пояснив дилему

10:45

"Дешевше і пахне краще": чоловік показав рецепт засобу для чищення унітазуВідео

10:40

Гороскоп Таро на липень 2023: Терезам - пропозиція, Левам - прибуток, Дівам - святоВідео

10:32

Максимальне знищення сил РФ: Данілов назвав завдання контрнаступу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:22

"Графік зсувається": Кулеба розповів, чому навчання на F-16 ще не розпочались

10:00

НБУ зобов'язав обмінники приймати старі долари з "заначки": що змінилося

09:58

Дивні чоловічі імена СРСР, які зараз здаються смішними

09:11

Гороскоп на завтра 5 липня 2023: Дівам нагадають про борги, Козерогам - осяяння

Реклама
08:59

Без можливості пересуватися по воді: ЗСУ потужно знищують російські човни

08:47

Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік - Reuters

08:36

Головна небезпека можливої російської диверсії на ЗАЄСПогляд

08:25

Росіяни бояться, що ЗСУ будуть наступати через Дніпро на Херсонщині - ISW

08:00

Дві маленькі дівчинки залишилися без тата: на війні загинув 36-річний снайпер

07:32

Вибухи і потужна пожежа під Москвою: вранці РФ атакували безпілотникиВідео

06:48

Демонізація або олюднення: як побачить суть ворогаПогляд

06:43

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

05:00

Чи можуть співробітники ТЦК заходити в житло: адвокат здивував правдивою відповіддю

04:15

Росіяни тікають із Запорізької АЕС: експерт пояснив причину

04:00

Яке сьогодні свято 4 липня: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
03:50

Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками

03:20

Помилитися неможливо: скільки хвилин після закипання варити яйця

02:45

Підрив окупантами ЗАЕС не зупинить наступ ЗСУ – Кочетков

02:00

Можна їсти губами: як варити яловичину, щоб вона була м'якою і ніжною

01:29

Гороскоп на липень 2023 року: на 4 знаки зодіаку чекає штиль і релакс в середині літаВідео

00:28

Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

03 липня, понеділок
23:29

"Все досягло точки кипіння": Кулеба озвучив жорстку позицію України через Саакашвілі

23:27

Купа кімнат і вид на море: дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро

22:35

"Одне вбивство і зло": зірка серіалу Свати різко наїхала на Володимира Зеленського

22:23

Ніколи не пізно: 42-річний Сергій Притула отримав диплом магістра

21:49

"Хочуть завдати ЗСУ максимальних втрат": у Бахмуті обстановка різко загострилася

21:46

Patriot ЗСУ збив авіацію РФ на Брянщині: у Мережі спливли несподівані деталі

21:26

"Закрила і не давала рости": Лоліта раптово видала тираду про Пугачову

21:14

РФ вдарила дронами по будівлі СБУ у Сумах - ЗеленськийФотоВідео

21:01

Найскладніша головоломка: більшості людей потрібно 6 хвилин, щоб знайти всі трикутники

20:55

Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

20:52

РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

20:36

"Даю 48 годин": Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі

20:21

У Києві - мовний срач через російськомовного продавця: що сталося

20:21

Україну заллє дощами: які регіони будуть плавати весь день

Реклама
19:56

Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитинаФото

19:42

Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

19:32

Ціни на бензин злетять ще більше: якою буде вартість палива в Україні

19:32

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для КиєваФото

19:30

"Аврора мультимаркет" відкрила всій 1000-й магазин. "Аврора з тобою всюди!" новости компании

19:20

А в Білорусі неминуче почнеться війнаПогляд

19:13

"Росіяни мене знайдуть і вб'ють": українці погрожують після скандалу в ТуреччиніВідео

18:34

Навіщо обприскувати помідори аспірином: простий секрет з дивовижним результатом

18:32

Її з'їдають банками: найсмачніша кабачкова ікра з таємним інгредієнтом - рецепт

18:30

Поранений на окупованій РФ території: ГУР про стан "правої руки" Кадирова

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти