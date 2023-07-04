ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

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Українські пілоти не зможуть пройти навчання на F16 в короткий термін - адмірал Роб Бауер / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі" ‒ до завершення контрнаступу ЗСУ. Про це заявив керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє британський портал LBC.

За словами адмірала, українські пілоти не зможуть пройти навчання для роботи на винищувачах в такий короткий термін, а також не вийде організувати матеріально-технічне забезпечення, яке може підтримувати дані літаки.

Керівник Військового комітету НАТО прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

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Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти країни-агресора Росії без західних винищувачів, адмірал відповів не дуже конкретно.

"Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", ‒ підсумував Бауер.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

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