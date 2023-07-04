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Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік - Reuters

Анна Ярославська
4 липня 2023, 08:47 оновлено 4 липня, 08:51
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4 липня члени Північноатлантичного альянсу офіційно домовляться про продовження повноважень Єнса Столтенберга ще на один рік.
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік / УНІАН

Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік. Каденція Столтенберга повинна була завершитися в кінці вересня 2023 року.

Як повідомляє видання Reuters з посиланням на чотирьох поінформованих дипломатів, у вівторок, 4 липня, члени Альянсу офіційно домовляться про продовження повноважень Столтенберга.

"64-річний Столтенберг – колишній прем'єр-міністр Норвегії – повинен був завершити свій термін в якості вищої цивільної особи в трансатлантичному Альянсі безпеки в кінці вересня, але тепер, ймовірно, залишиться ще на 12 місяців", - йдеться у повідомленні.

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Журналісти нагадали, що в лютому Столтенберг заявив, що не домагається продовження свого контракту, проте члени НАТО попросили його залишитися генсеком блоку після того, як не змогли прийти до консенсусу з приводу наступника.

Серед тих, кого обговорювали в якості претендентів, були міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який відкрито заявив, що хотів би отримати цю посаду, і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно заявила, що не є кандидатом на посаду.

Як повідомляв Главред, раніше німецьке видання Spiegel писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг збирається скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявляла його прессекретар Оана Лунгеску.

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження і повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

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