США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ біля Харкова

Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде в новий пакет.

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Карін Жан-П'єр розповіла про новий пакет військової допомоги від США / Колаж: Главред, фото: скріншот, defense.gov

Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила вона на брифінгу.

Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

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Речниця Білого дому додала, що російська окупаційна армія зробила спробу наступу в Харківській області й може незабаром активізувати темпи наступальних операцій у цьому районі.

За словами Жан-П'єр, країна-агресор Росія робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватися", - додала вона.

Військова допомога від США Україні - останні новини

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Її розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь з попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема й з нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в 2 млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

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