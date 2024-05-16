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США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ біля Харкова

Анна Ярославська
16 травня 2024, 09:09оновлено 16 травня, 09:46
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Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде в новий пакет.
Карін Жан-П'єр, військова допомога від США
Карін Жан-П'єр розповіла про новий пакет військової допомоги від США / Колаж: Главред, фото: скріншот, defense.gov

Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила вона на брифінгу.

Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

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Речниця Білого дому додала, що російська окупаційна армія зробила спробу наступу в Харківській області й може незабаром активізувати темпи наступальних операцій у цьому районі.

За словами Жан-П'єр, країна-агресор Росія робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватися", - додала вона.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Військова допомога від США Україні - останні новини

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Її розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь з попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема й з нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в 2 млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

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