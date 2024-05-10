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США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 21:17
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Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на суму 400 мільйонів доларів.
США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї
США виділили Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Її розмір становить 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон.

У цей пакет військової допомоги увійдуть:

  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси до них;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • БМП Bradley;
  • БТР M113;
  • протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • протитанкові ракети TOW;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
  • стрілецька зброя, патрони до неї, гранати;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • підривні боєприпаси;
  • запчастини, захисне обладнання;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з офіційним візитом у Вашингтоні, оголосив про намір придбати у Сполучених Штатах 3 додаткові системи HIMARS для подальшої передачі їх Україні.

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Також, новий пакет військової допомоги від Італії для України може включати систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що новий пакет допомоги надійде "незабаром", проте його деталі залишаються засекреченими.

Україна може незабаром отримати нові пакети військової допомоги від Сполучених Штатів. Штати мають намір вийти на колишній рівень поставок озброєнь. Про це повідомив представник Держдепу США Меттью Міллер.

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