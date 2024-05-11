"Не виключаю відправлення військових": Макрон зробив гучну заяву про допомогу Україні

Євросоюз посилить найближчими тижнями підтримку України, заявив президент Франції.

https://glavred.net/world/ne-isklyuchayu-otpravku-voennyh-makron-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-pomoshchi-ukraine-10564349.html Посилання скопійоване

Еммануель Макрон заявив про посилення підтримки України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про посилення підтримки України з боку ЄС у захисті від російської агресії.

Євросоюз посилить найближчими тижнями підтримку України, заявив у суботу президент Франції в соцмережі X.

Відповідаючи на запитання користувачів, Макрон зазначив, що майбутнє і безпеку країни поставлено на карту в Україні. Він додав, що з цієї причини необхідно надавати Києву більше допомоги, що і буде зроблено найближчими тижнями.

відео дня

"Наше майбутнє і безпеку поставлено на карту в Україні. Саме тому я говорив, що ми повинні надавати (Києву - ред.) більше допомоги, що ми і зробимо найближчими тижнями, (необхідно - ред.) поставляти українцям більше техніки", - сказав французький лідер.

Умова перекидання французьких військ в Україну

Водночас Макрон знову заявив, що не вважає правильним виключати відправлення французьких військових в Україну.

"Я сподіваюся, що Франції не доведеться воювати. Франція - мирна, а не військова держава. Але, безумовно, якщо хочеш миру, то потрібно його захищати. Тому потрібно озброюватися, часом чинити стримувальний вплив на наших суперників", - цитує Макрона Le Figaro.

При цьому Макрон запевнив, Франція - держава миру, а прагнення озброїтися відбувається для стримування через агресію РФ.

"Ми повинні говорити нашим суперникам: "Якщо ви зайдете занадто далеко, якщо загрожуватимете нашим інтересам, нашій безпеці, тоді я не виключаю відправлення військових", - додав президент Франції.

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред