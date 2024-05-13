США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, однак є одне "але"

У Байдена сподіваються поставити Україні нове озброєння якомога швидше.

https://glavred.net/ukraine/ssha-anonsirovali-novyy-paket-voennoy-pomoshchi-ukraine-odnako-est-odno-no-10564883.html Посилання скопійоване

США передадуть Україні новий пакет озброєння / Колаж Главреда. Фото: Держдеп США, скріншот відео

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу в понеділок, 13 травня.

За його словами, США роблять усе можливе, щоб західна зброя опинилася на полі бою якомога швидше.

Проте частина зброї з ще не анонсованого траншу вже передана ЗСУ на передову.

відео дня

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік тиждень за тижнем", - відповів Салліван.

Водночас радник Байдена не став розкривати, яка зброя увійде до найближчого пакета допомоги.

Військова допомога США - головне

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон із багатомільярдною допомогою Україні. Загальна вартість першого пакета становила близько 1 мільярда доларів, він включав широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України.

Крім того, в перший пакет нової допомоги увійшли далекобійні ATACMS до 300 км.

Як писав Главред, снарядного "голоду" у Збройних сил, за словами військових, наразі немає, проте російські окупанти досі переважають у БК і живій силі.

Ситуацію на полі бою погіршує новий наступ Росії в Харківській області.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред