Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь з попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема із нового пакету допомоги. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, передає Укрінформ.
"Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових",- зауважив представник адміністрації США.
Він наголосив, що не буде розголошувати конкретні деталі поставок з міркувань безпеки. Проте, завдяки розміщенню озброєння заздалегідь на складах в Європі, вдалося швидко доставити частину військової допомоги. Деякому озброєнню потрібно більше часу, щоб дістатися до України.
Він також відзначив, що Пентагон працює в швидкому темпі, щоб надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.
"Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам - ред.) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступали на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова",- зауважив Кірбі.
Рішення про військову допомогу Україні від США
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
Допомога США для України - новий пакет допомоги від США
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки планують оголосити про надання нових пакетів військової допомоги для України у найближчі тижні, повідомив 9 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Вже 10 травня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів, повідомив Пентагон.
Тим часом, російські окупанти можуть здійснити подальші просування у найближчі тижні, зауважив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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