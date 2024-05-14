Критичний момент для України у війні: Блінкен розкрив ціль візиту до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що через новий наступ Путіна на територію України наступні тижні та місяці будуть критичними у війні.

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Наступні тижні будуть критичними для України у війні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В США вважають, що війна в Україні досягла критичного етапу. Наступні місяці вимагатимуть від України значних зусиль у веденні бойових дій. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті.

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну... надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай. Найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі", - сказав Блінкен.

За його словами, США надавали підтримку Україні з першого дня неспровокованого російського вторгнення. Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати і надалі будуть з Україною до того часу, поки Україна не відновить свій суверенітет і не зможе обирати власний шлях.

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Він додав, що ухвалений Конгресом США пакет допомоги для України свідчить про беззаперечну підтримку від обох партій, а також про те, що Америка буде дотримуватись своїх зобов'язань в підтримці України.

Блінкен зазначив, що громадяни США чітко розуміють, що військова та економічна підтримка України зміцнює безпеку Америки та її союзників.

"Вони розуміють, що якщо Путін доб'ється своїх цілей в Україні, він не зупиниться на Україні. Він піде далі", - сказав держсекретар.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога США для України - візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 травня з неанонсованим візитом до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит американського чиновника в Україну після того, як Конгрес ухвалив пакет військової допомоги на суму 61 мільярд доларів минулого місяця.

Повідомляється, що Блінкен планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Темами переговорів будуть поставки озброєнь, зокрема систем ППО, україно-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу 13 травня. За його словами, США роблять усе можливе, щоб західна зброя якнайшвидше потрапила на поле бою.

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