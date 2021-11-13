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США засудили російську агресію проти України й закликали Москву припинити стріляти

13 листопада 2021, 08:05

США дуже турбують пересування російських сил на кордоні з Україною.

Російські війська
США засудили російську агресію проти України і закликали припинити стріляти / Reuters

США підтримують Україну і засуджують російську агресію проти неї в будь-яких формах, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що Вашингтон веде переговори з Києвом і Брюсселем щодо пересування військ Росії біля кордонів України.

"Як ми дали зрозуміти в минулому, і ми також дали зрозуміти їм прямо - ескалаційні або агресивні дії Росії викликали б велику стурбованість Сполучених Штатів. Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню, ми підтримуємо нашого партнера Україну і засуджуємо російську агресію проти України в будь-яких формах", - заявила Псакі, повідомляє "Голос Америки".

Вона уточнила, що з цього питання США дуже активно спілкуються з українськими та європейськими партнерами. За її словами, США також провели дискусії з російськими чиновниками щодо України та американо-російських відносин в цілому.

Додамо, у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дуже турбують пересування російських сил на кордоні з Україною.

"Ми не знаємо, які наміри у Росії", - додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

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Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатися повторити скоєне у 2014 році".

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видання The Washington Post 30 жовтня опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксовано перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.

У Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.

Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати матеріали Politico і заявив, що передислокація військ на території РФ є внутрішньою справою росіян.

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