Війська РФ біля кордонів України: у Путіна відповіли на звинувачення

РФ стягує війська до кордону України / Facebook/mod.mil. rus

Пересування російської військової техніки по її території є виключно внутрішньою справою РФ, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Таким чином він в ході спілкування з журналістами прокоментував статтю видання Politico, яка опублікувала супутникові знімки пересування російської військової техніки поблизу міста Єльня Смоленської області, передає Інтерфакс.

Представника Кремля попросили оцінити недавню публікацію The Washington Post, яка писала про пересування російської техніки поблизу українського кордону.

"Пересування нашої військової техніки або армійських підрозділів по території РФ - це виключно наша справа", - сказав він

Пєсков підкреслив, що"Росія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує і не представляє ні для кого небезпеки".

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"Але Росія - це країна, яка на тлі досить агресивних експансіоністських тенденцій, особливо з боку НАТО і ряду інших країн завжди приймала і буде далі вживати заходів щодо забезпечення своєї власної безпеки", - додав він.

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Що відомо про перекидання військ РФ до кордону України

Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Відзначається, що в останні дні в мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні і заході країни.