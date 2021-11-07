Перекидання військ на кордон України: у Німеччині попередили РФ

Армію РФ перекидають на кордон України / Reuters

Перекидання російських військ на кордон України стала причиною того, що США звернулися до країн Євросоюзу та Європейської служби зв'язків.

За даними авторитетної німецької Süddeutsche Zeitung з посиланням на дипломатичні джерела, Вашингтон наприкінці минулого тижня звернувся до міністерств закордонних справ Німеччини, Великобританії та Франції.

Загроза загострення

Відзначається, що причиною стала концентрація російських військ на кордоні з Україною і пов'язаний з цим високий потенціал ескалації.

У матеріалі уточнюється, що Вашингтон передав партнерам дані щодо переміщення російських військових біля кордонів. Президент США Джо Байден на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Римі закликав т.в.о. канцлера ФРН Ангелу Меркель посилити тиск на Москву через газопровід Північний потік-2.

У ФРН попередили Москву

У свою чергу американське посольство в Берліні на запит видання відмовилося коментувати зміст дипломатичних контактів з Європою. Представник дипломатичної місії заявив, що "непохитна підтримка" США суверенітету і незалежності України перед російською агресією не повинна викликати ні в кого сумнівів.

Реклама

У відомстві федерального канцлера заявили, що Берліну не подобаються дії Росії по відношенню до України. "Поведінка Москви випробовує на міцність терпіння Німеччини", - пише видання з посиланням на політиків.

читайте такожВ Україні назвали чисельність російських військ біля кордонів

Перекидання військ РФ на кордон України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

Читайте ще: