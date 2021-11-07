Перекидання військ на кордон України: у Німеччині попередили РФ

Вашингтон звернувся до міністерств закордонних справ Німеччини, Великобританії та Франції.
Перекидання російських військ на кордон України стала причиною того, що США звернулися до країн Євросоюзу та Європейської служби зв'язків.
За даними авторитетної німецької Süddeutsche Zeitung з посиланням на дипломатичні джерела, Вашингтон наприкінці минулого тижня звернувся до міністерств закордонних справ Німеччини, Великобританії та Франції.
Загроза загострення
Відзначається, що причиною стала концентрація російських військ на кордоні з Україною і пов'язаний з цим високий потенціал ескалації.
У матеріалі уточнюється, що Вашингтон передав партнерам дані щодо переміщення російських військових біля кордонів. Президент США Джо Байден на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Римі закликав т.в.о. канцлера ФРН Ангелу Меркель посилити тиск на Москву через газопровід Північний потік-2.
У ФРН попередили Москву
У свою чергу американське посольство в Берліні на запит видання відмовилося коментувати зміст дипломатичних контактів з Європою. Представник дипломатичної місії заявив, що "непохитна підтримка" США суверенітету і незалежності України перед російською агресією не повинна викликати ні в кого сумнівів.
У відомстві федерального канцлера заявили, що Берліну не подобаються дії Росії по відношенню до України. "Поведінка Москви випробовує на міцність терпіння Німеччини", - пише видання з посиланням на політиків.
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Перекидання військ РФ на кордон України
Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.
У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.
Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.
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