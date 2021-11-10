Скупчення російських військ біля кордону України: у Пентагоні стежать за ситуацією

У Пентагоні стежать за ситуацією на кордоні України / Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований інформацією про стягування російських військ до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з європейськими колегами, передає пресслужба американського військового відомства.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", – сказав прессекретар.

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять...", – заявив Данилов.

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Пізніше журналісти Bloomberg показали дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів. Це той же полігон, куди навесні Росія вже стягувала свої додаткові військові сили, викликавши занепокоєння заходу.

Підкреслюється, що на відміну від весняного розгортання військ, концентрація в листопаді відбувається приховано, часто – вночі і за допомогою елітних наземних підрозділів. У Bloomberg додали, що ці дії спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

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