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"Війська Росії біля кордонів України": у Міноборони оголосили про інформаційну атаку

1 листопада 2021, 19:35

Військова розвідка постійно стежить за діями військ Росії біля кордонів України.

Російські війська
Розвідка Міноборони не фіксує концентрацію російських військ біля кордонів України / УНІАН

Згідно з даними на 1 листопада 2021 року розвідка Міністерства оборони України не фіксує заходів, спрямованих на додаткове перекидання військових підрозділів, озброєння і техніки Росії до кордонів української держави. Подібні заяви є складовою інформаційно-психологічних атак. Переміщення російських військ пов'язане з плановими заходами після завершення навчань.

Як повідомили у пресслужбі відомства, Міноборони не підтверджує інформацію, згідно з якою до кордонів України нібито перекидаються додаткові сили і військова техніка Росії.читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ

"Факти нарощування Збройних сил РФ на українському напрямку є елементом інформаційно-психологічних дій", - уточнили в Центрі оперативного інформування оборонного відомства.

Військові вважають, що подібні публікації свідчать про планові заходи противника в рамках переміщення військових підрозділів після завершення навчань.

Українська військова розвідка продовжує роботу, спрямовану на відстеження дій, пов'язаних з концентрацією російських військ біля кордонів України.

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"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави агресора і зміни їх чисельності поблизу державного кордону", - підкреслили у міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі офіційні особи у США і європейських країнах зафіксували перекидання військ РФ до кордонів України.

Передислокація військ була встановлена після завершення військових навчань Росії та Білорусі Захід-2021. Зокрема, мова йшла про те, що 41-й російська армія, яка базується у Новосибірську, а також 1-а гвардійська танкова армія з-під Москви, були спрямовані під українські кордони замість того, щоб повернутися до пунктів постійної дислокації.

Війська Росії біля кордонів України

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив про те, що Росія підводить свої військові підрозділи до кордонів України. Росіяни свої дії пояснювали тим, що вони готуються до військових навчань.

Також Хомчак казав, що армія України готова до відповіді на провокації РФ, як на Донбасі, так і у тому випадку, якщо відбудеться загострення навколо кордонів української держави.

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про те, що перевірка військ в Західному і Південному військовому округах завершені. Фактично це означало відведення російських військ від кордонів України.

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