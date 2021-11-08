Війська РФ біля кордонів України: ЗСУ готові до сценарію Москви

Російські війська / npr.org

Російська Федерація утримує поблизу кордонів України специфічні угруповання військовослужбовців.

Як заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, ЗСУ готові до будь-якого розвитку сценарію подій.

За словами прессекретаря президента, згідно з даними розвідки України, на кордоні, в першу чергу, спостерігаються не кількісні зміни серед бойовиків Росії, а якісні.

"Щодо російських військ. Росія давно тримає біля кордонів України специфічні угруповання військ. Їх характер і активність дозволяють робити певні висновки про їх призначення. Звичайно, вони під прицілом наших спецслужб і спецслужб наших партнерів. Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни, не так кількісні, як якісні", - зазначив Никифоров.

Як зазначив прессекретар Зеленського, поки рано робити будь-які висновки, в той же час українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію.

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"Саме такі зміни і стали причиною стурбованістю наших партнерів, що і вилилося в публікації ЗМІ. Але висновки щодо конкретних цілей Росії і можливого розвитку подій на кордоні поки робити передчасно. Головне, що в України і партнерів є комунікація на різних рівнях. Ми готові реагувати на будь-які сценарії", - додав Никифоров.

Російські війська біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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