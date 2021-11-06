Стягування військ РФ на кордон з Україною: Пентагон висунув вимогу Москві

У США стежать за переміщенням військ РФ / Facebook/mod.mil. rus

В оборонному відомстві США заявили про те, що уважно стежать за "незвичайною активністю" і переміщенням російських військ біля кордони з Україною.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, Москва повинна публічно пояснити свої наміри у зв'язку з нарощуванням сил на українському кордоні, передає Голос Америки.

Разом з тим він звернув увагу на те, що слід звернути увагу на питання масштабності.

"Справа в розмірах підрозділів, які ми бачимо. Будь-які ескалаційні або агресивні дії з боку Росії викликали б велику стурбованість", - підкреслив він.

У свою чергу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що "ми це бачили раніше".

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Він додав, що не знає, що це означає зараз, але США продовжать моніторинг "з усіма нашими можливостями".

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Що відомо про перекидання військ РФ до кордону України

Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Відзначається, що в останні дні в мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні і заході країни.

Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їх знаходження там поки невідома.