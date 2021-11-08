У Зеленського попередили про російське вторгнення і пояснили перекидання військ РФ

В ОП оцінили загрозу вторгнення армії РФ / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо маневрів російських військ біля кордону України.

В ефірі каналу Україна 24 він зазначив, що поки те, що відбувається, не до кінця зрозуміло.

Співбесідник стверджує, що угруповання російських військ, яка сформовано в квітні цього року навколо кордонів України, не змінилася в чисельність. При цьому помічено переміщення військ.

"Тобто ті частини і підрозділи, які знаходяться на наших кордонах, маневрували — зображували відхід в пункти постійної дислокації потім повернення і так далі. З середини жовтня почалися приблизно ті ж самі маневри. Природа цих маневрів поки незрозуміла", - сказав він.

Мета військових маневрів РФ біля кордонів України

Радник глави ОП не виключає, що маневри військ РФ — елемент тиску на Україну. За його словами, кремлівська верхівка може намагатися здійснити тиск на керівництво України і на західних партнерів з метою продемонструвати ще й військову загрозу і підірвати довіру населення до керівництва, щоб зрушити терміни проведення нової зустрічі в Нормандському форматі.

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Разом з тим він каже, що переміщення російських військ може переслідувати мету створення ударних угруповань: "І маневри можуть перерости в повномасштабне вторгнення і це може відбутися досить швидко — протягом місяця-двох".

Арестович додав, що урядова комісія України вилітає до Вашингтона для консультацій з цього питання.

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Перекидання військ РФ на кордон України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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