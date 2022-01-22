США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNN

Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії / УНІАН

США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні наступного тижня. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії.

"США поінформували Україну про те, що вони "швидше за все, почнуть евакуацію сімей дипломатів вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні CNN з посиланням на джерела.

Представник Держдепартаменту заявив, що зараз йому "нічого оголосити", додавши, що відомство проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин. Представник посольства відмовився від коментарів телеканалу.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що в США обмірковують варіанти з приводу того, чи потрібно евакуювати сім'ї американських дипломатів з Києва у зв'язку із загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Причиною стурбованості є дислокація в прикордонних з Українською державою районах понад 100 тисяч російських військових. Рішення про евакуацію не означатиме, що Вашингтон впевнений у російській інтервенції.

Реклама

Уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, в тому числі в разі агресії Росії проти України, заявила представниця Білого дому Джен Псакі.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У цьому разі російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Читайте також: