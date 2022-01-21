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Україна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФ

21 січня 2022, 14:00

Будь-яка військова інтервенція Москви проти України призведе до масштабних для Росії наслідків, сказала Ліз Трас.

Британія
Вторгнення Росії в Україну призведе до трясовини, як сталося у Афганістані та Чечні - очільниця британського МЗС / Фото: Reuters

Україна є гордою державою з довгою історією, яка пережила загарбницькі сили і Голодомор. Стійкість українського народу дуже висока. У разі повномасштабного військового вторгнення українці воюватимуть і захищатимуть свою країну. Інтервенція може призвести до серйозної ситуації, як було у Афганістані або під час конфлікту у Чечні. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.

"Україна - горда країна з довгою історією. Вони вже знали загарбницькі сили - від монголів до татар. Вони постраждали від штучно створеного державою голоду. Їх стійкість дуже глибока. Якщо доведеться, українці воюватимуть і захищатимуть свою країну. Вторгнення призведе тільки до трясовини, як ми знаємо з радянсько-афганської війни або конфлікту у Чечні", - цитує британського дипломата Європейська правда.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення РосіїВона нагадала, що під час перемовин Північноатлантичного альянсу з Росією Москва отримала чіткий сигнал, згідно з яким будь-яке подальше російське військове вторгнення на територію України призведе до значних наслідків для російської держави. Йдеться про санкції проти фінансового сектору, а також низки фізичних осіб.

Очільниця МЗС Британії додала, що Росія зробить дуже серйозну помилку у разі військової атаки на Україну, тому Москва повинна відмовитися від реалізації такого сценарію.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють про відтворення Радянського Союзу або свого роду "Великої Росії", що розрізає територію за етнічною приналежністю та мовою. Вони стверджують, що хочуть стабільності, але працюють, щоб загрожувати іншим і дестабілізувати їх. Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і ми знаємо жахливі втрати втрачених життів і людські страждання, які він заподіює. Ось чому ми закликаємо президента Путіна відмовитися від України, перш ніж він зробить величезну стратегічну помилку", - підкреслила Ліз Трас.

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Дивіться відео ТСН - Байден попередив Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації президента США Джо Байдена раніше розповіли про те, що американська розвідка повідомила про новий можливий сценарій Росії, пов'язаний з підготовкою провокації на Донбасі. План може передбачати напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб потім використовувати ситуацію для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Журналісти CNN 19 січня з посиланням на відомості Міністерства оборони України заявили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів української держави. Згідно з даними відомства, біля рубежів України знаходяться вже понад 127 тисяч російських військових підрозділів. Не виключено варіант, за якого росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рух військ у прикордонних з Україною районах пов'язаний з, мовляв, напруженою ситуацією в регіоні і діями Північноатлантичного альянсу.

Президент США Джо Байден попередив главу Росії Володимира Путіна про те, що Москва зіткнеться з небувалими санкціями у разі нового військового вторгнення в Україну. За його словами, російські банки не зможуть працювати з доларом, і це призведе до катастрофи.

У відповідь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви про запуск можливих обмежень щодо проведення російськими банками операцій з доларом у разі військового вторгнення в Україну можуть нібито спровокувати початок "громадянської війни" в українській державі. Він відзначив, що, мовляв, деякі представники Києва можуть спробувати вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом.

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