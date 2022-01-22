"Робимо це завжди": у Білому домі розповіли про плани евакуювати своїх громадян з України

Джен Псакі розповіла про плани США евакуювати своїх громадян з України / Reuters

Уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, в тому числі у випадку агресії Росії проти України, заявила представниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми і так вже ввели четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей в Україну через COVID-19, а також відзначали, що громадянам США слід знати, що Росія планує масштабні військові дії проти України", - розповіла Псакі, повідомляє Укрінформ.

Так прессекретарка Білого дому відповіла на поширену в ЗМІ інформацію про підготовку планів евакуації громадян США з України.

"Ми проводимо ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій - як робимо це завжди, щойно ситуація з небезпекою погіршується в будь-якій країні світу", - підсумувала Псакі.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що в США обмірковують варіанти з приводу того, чи потрібно евакуювати сім'ї американських дипломатів з Києва у зв'язку із загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Причиною стурбованості є дислокація в прикордонних з українською державою районах понад 100 тисяч російських військових. Рішення про евакуацію не означатиме, що Вашингтон впевнений у російській інтервенції.

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Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У такому випадку російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

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