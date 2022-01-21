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Вторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

21 січня 2022, 16:40

У Женеві завершилася зустріч держсекретаря США Блінкена та глави МЗС РФ Лаврова щодо "гарантій безпеки" Москві, перемовини тривали 1,5 години.

Лавров Блінкен
Блінкен сказав, що США не підуть на поступки щодо НАТО та Україні, а Лавров виступив зі звинуваченням на адресу Зеленського / Reuters

У п'ятницю, 21 січня, відбулися перемовини щодо безпеки США і Росії. Сторони представляли держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і глава російського МЗС Сергій Лавров.

За підсумками зустрічі Блінкен сказав, що Москву очікує жорстка відповідь Заходу у разі нової військової операції проти України. Коли росіяни стверджують про відсутність намірів нападати на українську державу, їм потрібно підкріпити свою риторику реальними діями. Народ України повинен самостійно вирішувати питання щодо вступу до НАТО. Причому через російську агресію в Альянсі стало більше країн, які згодні на прийняття Києва. США продовжать надавати Україні військову допомогу.

Лавров заявив, що Москва нібито не збирається нападати на Україну, а окупаційні адміністрації "ЛДНР" самі відмовилися від, мовляв, визнання їх "незалежності" в обмін на Мінські угоди. Росія формально визнавати анклави наразі не буде. Він закликав Захід натиснути на Україну, мовляв, з метою реалізації "Мінська".

Обидві сторони підтвердили готовність президентів Джо Байдена та Володимира Путіна до нових перемовин. Вони можуть відбутися у разі необхідності та наявності конкретних тем для дискусії.

Главред зібрав для вас головні заяви сторін.

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Заяви Лаврова

"Не збираємося нападати на Україну"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Москва, мовляв, ніколи не погрожувала народу України. Навпаки, він звинуватив президента Зеленського в нібито погрозі росіянам.

"Зеленський заявив публічно що якщо хтось відчуває себе росіянином - нехай забирається до Росії. Тому хто кому загрожує і у що загрози можуть вилитися - це велике питання", - заявив російський дипломат.

Також він запевняє, що Росія нібито не збирається нападати на Україну.

"Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів казали, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати-то нам?"- каже він.

Росія закликає натиснути на Україну щодо Мінських угод

Лавров різко закликав Захід, мовляв, чинити тиск на Київ для реалізації Мінських угод щодо Донбасу, які, як стверджують у Москві, Україна нібито не виконує.

"Ми в черговий раз, і сьогодні, і коли у нас була міністерка закордонних справ Німеччини, і в контактах з нашими французькими колегами загострено ставимо питання про те, що час припинити потурати тому, що витворяє київський режим, і змусити його виконати те, що було не просто обіцяно, а було схвалено Радою безпеки ООН", - вважає Лавров.

Росія поки що не визнаватиме "ЛДНР"

За словами Лаврова, Росія сьогодні на офіційному рівні не збирається визнавати так звану "незалежність" "ЛДНР". Він каже, що вони самі відкликали підсумки своїх "референдумів" на догоду Мінським угодам і в обмін на "особливий статус" для ОРДЛО.

"Щодо Донбасу. Референдум, що відбувся у Донецькій і Луганській областях, серйозно обговорювався на зустрічі нормандського формату, де готувалися Мінські домовленості. І нас просили лідери Франції та Німеччини, щоб ми переконали представників Донецька і Луганська підписатися під ними. Тобто, по суті вони пішли назустріч "нормандській четвірці" і відкликали свої рішення про незалежність, розуміючи, що будуть "від А до Я" виконані Мінські домовленості. Перш за все, надання особливого статусу цим територіям", - уточнив глава зовнішньополітичного відомства РФ позицію Москви.

Також він стверджує, що "Мінськом" передбачено внесення особливого статусу для ОРДЛО до Конституції України з подальшою загальною амністією і виборами, мовляв, за "погодженням з Донецьком і Луганськом".

Путін готовий до перемовин з Байденом

Російський президент Володимир Путін готовий до дискусій з главою Білого дому Джо Байденом. Однак такі перемовини повинні бути серйозно опрацьовані, щоб стали зрозумілі конкретні теми для обговорення лідерів двох держав.

"Президент Путін завжди готовий до контактів з президентом Байденом. Зрозуміло, що ці контакти повинні бути серйозно підготовлені, щоб було зрозуміло, на що ми повинні вийти за підсумками задіяння потенціалу наших лідерів", - розповів Лавров.

США відреагували на російські вимоги

"Росія під час зустрічі у Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки", - сказав Лавров.

Заяви Блінкена

Росію очікує жорстка відповідь Заходу за напад на Україну

Відразу після початку своєї пресконференції Блінкен сказав, що США і союзники готові до різкої і серйозної відповіді Росії у разі її вторгнення в Україну. Новою інтервенцією вважатиметься перехід українських кордонів.

"Ми дали чітко зрозуміти: якщо будь-які збройні сили РФ перейдуть кордон з Україною, це буде розцінено як нове вторгнення і отримає швидку, жорстку, єдину відповідь від США і наші союзників та партнерів", - попередив Блінкен.

"Росія стоїть перед вибором - перемовини або конфлікт, США готові до обох варіантів", - також сказав він.

Росія повинна довести, що не збирається атакувати Україну

Риторика Москви про відсутність агресивних дій щодо Києва повинна бути підкріплена реальними діями. Росія сконцентрувала достатньо сил для військової атаки на Україну з південного, східного і північного напрямків.

"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів вторгатися в Україну. Але значення мають не слова, а дії, те, що є видимим (нарощування військ біля українських кордонів, - ред.), - зазначив американський дипломат.

Він нагадав, що не слід забувати про військову інтервенцію Росії в Україну у 2014 році. Йдуть перемовини, а Москва продовжує концентрувати свої війська біля українських рубежів.

"Росія залучена до дипломатичних перемовин, але у той же самий час продовжує ескалацію, концентрацію сил на кордоні з Україною, планує агресивні дії проти України", - додав Блінкен.

Україна сама повинна вирішувати питання щодо вступу до НАТО

Глава американського Держдепу вказав, що народ України має право самостійно визначати своє майбутнє, у тому числі і щодо вступу держави до НАТО. Захід не бачить в цьому питанню предмета для торгу з РФ.

"Я сказав Лаврову, що є певні принципи, які США, а також наші союзники і партнери зобов'язалися захищати: зокрема, право українського народу самому визначати своє майбутнє. І тут немає простору для торгу", - сказав Блінкен.

НАТО не відмовиться від розширення Альянсу

Військово-політичний блок Заходу не може відмовитися від своєї політики щодо включення нових країн до Альянсу. Важливою позицією є той факт, що поступок з цього питання не буде.

"Дуже важливо прояснити те, що ми не будемо робити. Однією з цих речей є те, що ми не відступимо від наших фундаментальних принципів. Ми готові їх захищати. Одним з них є "відкриті двері "НАТО", - додав Ентоні Блінкен.

Все більше країн Альянсу підтримують вступ України до НАТО

Американський чиновник зазначив, що через агресивні дії Москви проти України Північноатлантичному альянсу доводиться посилювати свої позиції у Європі. Відтепер підтримка вступу Києва до блоку безпеки Заходу стала суттєво вищою.

"Я сказав Лаврову: ви погіршуєте ситуацію, у 2014 році рівень симпатії українців до Росії був набагато краще. Але через російську агресію НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі, а підтримка вступу України до Альянсу серед українців значно зросла", - зазначив Блінкен.

Штати постачатимуть Україні ще більше озброєнь

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен розповів, що американці не втрачають часу і вже збільшили військову допомогу для Києва. Незабаром українська держава отримає ще більше озброєнь. Такі дії не суперечать перемовинам щодо безпеки.

"Ми не втрачаємо час - ми збільшили підтримку України, і найближчим часом ми поставимо Києву більше озброєнь...дипломатія і постачання зброї в Україну не суперечать один одному", - підкреслив Блінкен.

Байден готовий до перемовин з Путіним

Нова дискусія США та Росії на вищому політичному рівні за участю глав держав Джо Байдена та Володимира Путіна може відбутися у тому випадку, якщо з'явиться необхідність у таких перемовинах. Байден готовий говорити з Путіним.

"Якщо ми прийдемо до висновку, що краще вирішувати деякі питання через прямий діалог президентів, ми готові це зробити", - поінформував Блінкен.

США представлять свою відповідь на документи Росії щодо безпеки

Офіційний Вашингтон вже наступного тижня надасть Москві свою письмову точку зору щодо перемовин стосовно безпеки у Європі. Відповідь з'явиться після консультацій Штатів з країнами-союзниками.

"Я сказав йому, що після консультацій у найближчі дні з нашими созниками і партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими заклопотаностями та ідеями більш детально і в письмовому вигляді, на наступному тижні. І ми погодилися вести подальші дискусії після цього", - резюмував Блінкен.

США готові працювати з Росією щодо безпеки

Вашингтон та Москва можуть проводити спільну роботу щодо вирішення проблем у сфері безпеки, у тому числі і щодо контролю над озброєннями. Домовленості повинні реалізовуватися на основі поступок двох сторін. Росія повинна відреагувати на заперечення заходу.

"Я знову підкреслив міністру Лаврову, що в питанні заклопотаності в сфері безпеки, які Росія піднімала останніми тижнями, США та наші європейські союзники і партнери готові працювати над можливими способами їх вирішення на основі взаємності, що означає, що і Росія повинна відреагувати на наші заклопотаності", - підкреслив Блінкен.

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