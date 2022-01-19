У МЗС РФ назвали "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України

Марія Захарова прокоментувала інформацію про нібито евакуацію російських дипломатів з України / Фото Reuters

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала інформацію, опубліковану американським виданням The New York Times, про те, що Росія готується евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України.

За її словами, дана інформація є "провокацією", передає РИА Новости.

"У мене питання, яка справа Псакі (прессекретар Білого дому Джен Псакі, - ред.) та американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання", - сказала Захарова.

"Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна охарактеризувати як провокативну поведінку", - додала представник МЗС РФ.

Як повідомляв Главред, 18 січня в МЗС Росії спростували інформацію про нібито евакуацію російських дипломатів з України. Там зазначили, що посольство РФ у Києві працює в штатному режимі.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували повідомлень від РФ про евакуації російських дипломатів.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати мають розвіддані про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

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